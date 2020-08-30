選舉安全選前取消國會簡報 防洩密？被罵爆！

國安情報總監：只會提供書面更新

距離11月3日總統大選僅十個禮拜之際，國家情報總監辦公室29日致函國會領袖，表示為加強控管有關外國威脅大選的敏感情報，也防止洩密，將不再向國會提供有關選舉安全的當面簡報，只會提供書面更新；國會民主黨籍議員在接獲函件後，立即開始抨擊，憂心此舉是在維護川普總統的政治利益。

國家情報總監賴特克里夫(John Ratcliffe)在給國會的信函中，形容此舉是希望確保行政的情報機構與國會依法互動的「保持清晰度和一致性」，也可制止部分官員走漏情報。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)發言人和眾院情報委員會主席謝安達(Adam B. Schiff)立即抨擊，稱新政策「可恥」，並表示眾院全院及各委員會已應賴特克里夫辦公室要求，訂於9月召開選舉安全威脅通報會議，現在也被取消；他們誓言要將一切恢復原狀，保障選民投票權益。

波洛西和謝安達指出：「向國會通報當前情況是其法律責任，社會大眾也有權了解外國勢力如何試圖顛覆我國民主。此舉不但背棄了該法律責任，也背叛了社會大眾的權利，令人震驚。」

紐約時報取得的賴特克里夫信函副本寫道：「我相信這種作法有助最大程度確保國家情報總監辦公室的信息，既可以支持國會負起選舉安全、外國惡性影響和選舉干預方面的監督責任，而且不被誤解和政治化。這麼做也更能保護我們的資源、作法及最敏感的情報，不會在未經授權下遭人披露或濫用。」

在大選日前十周出現的這項情報通報政策變化，無論兩黨議員均有抱怨和不滿，擔心此舉將阻礙他們質疑和考驗行政部門取得情報的能力；此時此刻，確保外國勢力不破壞大選結果，十分關鍵。過去情報機構已透露，俄羅斯正再次試圖支撐川普總統的競選活動，儘管川普堅稱「俄羅斯最不想讓他當選」。

美國高層情報官員本月初曾表示擔憂中國、俄羅斯和伊朗干預2020總統大選。國家反間諜與安全中心主任比爾埃維尼納(Bill Evanina)7日表示，美國情報部門評估中國希望川普不連任，而俄羅斯正嚐試詆毀民主黨拜登，伊朗正試圖破壞美國的民主機構。

國家情報總監賴特克里夫日前電視受訪時表示，「中國對美國帶來的國安威脅，比其他國家還大」；他認為北京可能出手干預11月3日的美國統總大選，企圖讓川普總統敗選。他說，「中國的威脅不論在經濟、軍事和科技上都非常嚴重，更包括干預選舉。」

眾院民主黨議員轟：維護川普利益

民主黨人對賴特克里夫此政策變化格外憤怒，他們擔心川普任命的官員會為了確保他的政治利益，修飾情報評估內容。

國會議員一向喜歡當面聽取國家安全情報部門官員的聽證，面對面會議可讓他們提出問題，取得更多相關訊息並分析簡報基調。

參院情報委員會8月才剛結束為期數年有關2016年大選的調查，並建議情報機構盡快向立法者和公眾發布有關外國干預大選的更多信息，以減少任何宣傳和虛假信息。

參院情委會成員、緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King)表示，完整問答環節提供的廣泛信息，書面簡報再怎樣也比不上。他說：「如果有外國干涉我們的選舉，我們應該在選舉之前就知道才對。情報委員會不是歷史組織，而是時事組織。」

參眾兩院情報委員會是高度機密機構，負責監督情報政策和國家情報機構運作。兩個委員會都希望在11月3日之前進行更多現場匯報。

據了解政府計畫人士說，儘管新限制措施細節含糊不清，但向各競選總部及兩黨全國委員會的當面通報，可能會繼續進行。