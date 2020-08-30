美國共和黨全代會僅一官員戴口罩 眼尖網友：是阿查爾部長

美國總統大選逼近，現任總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）都緊鑼密鼓的舉辦造勢大會，在民主黨全代會上全程不只採遠端連線模式，更因防疫的關係不開放民眾參加，就連總統候選人拜登都是以視訊的方式來發表提名演說。不過日前共和黨在白宮南草坪舉行的全代會，聚集了1500名川普的支持者，卻不見群眾保持安全社交距離，更沒有人戴口罩，甚至僅有與總統近距離接觸的人，才會進行篩檢，兩黨在防疫方面可說是兩樣情。

對此有眼尖網友發現，在8月初來台訪問的美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）竟是當時共和黨全代會上唯一有戴口罩的官員。臉書粉專《 美國政治觀察 》28日PO文提到，川普在白宮接受提名，台下坐著的所有官員中僅有一位戴口罩，他就是前一陣子訪問台灣的衛生部長阿查爾，並接著問道「大家有注意到嗎？」

從電視轉播可看見，在白宮南草坪舉行的共和黨全代會中，坐在台下的每位共和黨官員，沒有一位有保持安全社交距離和配戴口罩，但若仔細觀察會發現從畫面中左邊數來的第6位竟是唯一有戴口罩的官員，該名官員就是先前訪台的美國衛生部長阿查爾，PO文一出後大批網友都忍不住直呼「只有阿查爾部長有概念！」

不少網友紛紛開玩笑留言「是台灣教得好」、「來了一趟台灣變口罩富豪，根本炫富」、「果然有教有差」、「根本在炫富（口罩）」、「口罩應該是從台灣帶過去的吧」、「感覺口罩上有印MIT（台灣製造）」、「他囂張的在展現，訪問台灣之後口罩庫存無虞」、「他真的相信了，防疫就是要戴口罩和勤洗手」。

也有一些網友回應「要做到像台灣的防疫成功，對其他國家來說很難做到，證明台灣的政府與人民都是很了不起的」、「希望美國官員都能輪流來台灣，這樣他們就會更習慣，更明白口罩的重要性」、「他是一位醫生，我相信他這麼做是出自醫生的本能」。