川普：將對出走企業課稅

美國總統川普28日在共和黨全國代表大會正式接受總統候選人的提名，將在11月總統大選對決民主黨籍總統候選人拜登。川普說，若他再次當選，他的政府將對任何離開美國去海外創造就業的公司課徵關稅，矢言讓美國成為「世界製造業超級大國」，並「終結對中國的依賴」。

川普說，「我衷心接受競選美國總統的提名。在新的總統任期期間，我們將再次建立歷史上最偉大的經濟體，迅速重返充分就業，收入飆升及創紀錄的榮景」。

他也說，將對出走至海外創造就業機會的公司課徵關稅，「我們將確保我們的企業與就業留在國內，一如我一直在做的事」。

川普此前一直努力為第二任期闡明政見，包括承諾減稅、在10個月內創造1,000萬個就業機會，使美國成為「世界製造業超級大國」並「終結我們對中國的依賴」。他還承諾將使美國出現第一位登陸月球的女性，並成為第一個在火星上懸掛國旗的國家。

美國總統川普也公開抨擊拜登，指稱拜登「是美國工作的摧毀者」。