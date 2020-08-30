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美個人消費成長大幅放緩

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國7月個人消費支出成長大幅減緩，再加上聯邦政府加發的失業給付已於7月底結束，加上8月新冠肺炎疫情僅稍稍降溫，因此經濟學者預料8月的個人所得及支出相當難看，可能繼續拖累經濟成長。

專家指出，個人消費支出經歷5、6兩月的快速回升之後，7月增幅明顯縮小，顯示經濟活動復甦趨緩，且支出額仍低於肺炎疫情爆發之前的水準。

展望8月，由於聯邦政府發給失業勞工每人每周600美元的加碼給付將停止，加上過去幾周申領失業給付的人數再度回升，都將進一步打擊消費支出，在國會通過繼續加發失業給付之前，都將拖累經濟成長，因為總統川普以行政命令實施的措施只是暫時的。

美國商務部28日公布，7月個人消費支出比6月增1.9%，增幅遠小於6月的6.2%（上修後數字），但優於市場預估；扣除通膨因素後，實質個人支出月增1.6%，成長率低於6月的5.7%，但略優於市場預期的增加1.3%。

7月個人所得比6月增加0.4%，遠優於6月時的減少1.0%，也優於經濟學家預期的下滑0.2%，但8月所得情勢恐怕將相當嚴峻，也會使消費力道減弱。

7月個人儲蓄率降到17.8%，是四個月來低點，顯示消費意願溫和回升。

上月核心PCE平減指數（通膨指標）月升0.3%，增幅與6月相同，但低於預估的0.5%；若與去年同期相比，7月核心PCE平減指數則上升1.3%，高於6月的1.1%，也高於預估。

7月整體PCE平減指數月增0.3%，低於預期；與一年前相比則攀升1.0%，符合預期，比6月的0.9%略高。

兩項PCE平減指數變化都不大，因此儘管市場通膨預期升高，但實際的通膨壓力並未明顯加重。

另外，7月勞工平均薪資月增1.4%，顯示企業恢復營運後，持續新僱及召回員工，但升幅比5、6兩月遠遜。

通膨 失業

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