美國參謀首長聯席會議主席：軍方不介入11月大選

美國參謀首長聯席會議主席米利上將（Mark Milley）近日書面答覆國會議員質詢時強調，美軍不會在11月大選扮演任何角色。就算開票結果出現爭議，軍方也不會協助解決任何糾紛。

在2位民主黨聯邦眾議員28日公布的信件中，米利上將指「憲法及美國和各州法律確立執行選舉的程序，就解決選舉結果的爭議…我看不出美軍有在此一過程之中」，「選舉部分方面出現爭議的情況下，依法需由聯邦法庭與美國國會解決任何爭端，而非美國軍方。」

米利將軍寫道，「我深深相信美軍無涉政治的原則。」

民主黨總統候選人拜登6月11日上脫口秀時曾表示，如果川普總統拒絕接受敗選結果，有信心美軍將護送他離開白宮，川普又一直不肯明講他會接受選舉結果，知名退役軍官納格（John Nagl）與殷林（Paul Yingling）聯名發表公開信，呼籲米利上將介入解決爭議，「如果川普拒絕在憲法規定任期屆滿後離職，美國軍隊必須強制他離開，你（米利）必須下達命令。」

這封公開信引來五角大廈和軍政關係專家的反對，CNN也指軍方完全沒有涉入1876年與2000年大選爭議。美國企業研究所外交與國防政策主任謝克（Kori Schake）指出，軍方是美國百姓最信任的機構，「當民眾害怕時，他們相信軍方會做正確、合法、合憲與正派的決定」，解決選舉糾紛「不是他們的工作…會在美國民主體制創下極端危險的先例。」