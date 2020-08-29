華郵：共和黨全代會 試圖用「謊言」扭轉川普選情

「華盛頓郵報」28日報導，上周近10個小時的共和黨全國代表大會中，川普總統與幕僚利用這場未經檢驗的新式政治平台，渲染川普政府為美國帶來歌舞昇平景象，並謬稱對手當選後的生活慘況，以期拉抬川普聲勢與選情。

「華郵」指出，共和黨全代會上渲染兩種不存在的美國。其一為川普治理下的美國一片榮景，不僅戰勝新冠疫情、經濟恢復至疫情前水準，駐外美軍得以返國，而且總統支持移民，從未挑起種族仇恨。

其二則是共和黨人故意曲解民主黨總統候選人拜登的政策，宣稱一旦拜登當選，人民將過苦日子，包括刪減警察經費、增稅、殺嬰合法化，而且暴力將席捲全國，郊區會被荒棄，城市陷入火海。

川普26日演講時表示：「你們在拜登治理下的美國無法安全。」他將選舉描述為「選擇時刻」，選擇民主黨烏托邦的社會主義，或是由川普帶領美國復甦。

「華郵」指出，雖然政治對話可能有一定程度的扭曲和修飾，但專研文宣與假資訊的專家指出，今年共和黨全代會格外明目張膽違背事實、道德規範與傳統。

俄羅斯前媒體人波莫蘭契夫(Peter Pomerantsev)表示，這四天活動宛如文宣式的大會，「這讓我想起之前的俄國，這時事實根本不重要……你不只要贏得辯論，還要餵養民眾確認偏誤與恐懼。」

共和黨人將拜登描述為社會主義者，希望增加數兆元稅金來摧毀經濟，並指控其家人貪腐，剝奪化石燃料的工作機會；與此同時，共和黨全代會又大量使用影像、充滿情緒的感言，以及意外嘉賓，藉此正面描述川普。

報導指出，這些描述往往粉飾川普過去三年半的政策與行為；川普限制移民入境與入籍，並質疑部分移民的祖籍國，他在共和黨大會期間卻在白宮主持移民入籍儀式，營造美國「機會之鄉」的形象。

據報導，這四天大會的目的就是提振川普選情，並改變他任期內的危機論述；此舉有其風險，因為民調顯示，多數美國人認為川普不誠實。

儘管如此，政治文宣研究學者艾瑪．布蘭特(Emma Briant)表示，川普的抨擊似乎成功拉低拜登的民調數字，並使共和黨因總統而團結；她認為，共和黨似乎不斷反覆嘗試，如果有人說謊，只要情緒性重覆，便能令人信服。