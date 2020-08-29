川普接受提名演說70分鐘 史上第二長…收視率仍輸拜登
川普總統在共和黨全代會(RNC)上滔滔不絕地講了70分鐘接受提名演說，為史上第二長，僅次於他2016年的接受提名演說紀錄；儘管川普口若懸河，他的收視率卻比對手拜登在民主黨大會(DNC)接受提名演說少200萬人次。
有線電視新聞網(CNN)以「拜登打中川普在意的痛點」為標題，引述市場研究機構「尼爾森」(Nielsen)數據報導，川普27日在RNC上發表接受提名演說在13個有線電視及廣播頻道的收視率為2380萬人次，而拜登一周前的DNC接受提名演說在12個相同頻道上播出，收視率為2460萬人次。
若將比較的頻道數目減少，拜登與川普收視率的差距更大；若就四天大會的收視率而言，RNC的收視率仍比DNC差。
尼爾森的數據為美國地區的傳統電視收視群，大多不含串流與數位平台，所有傳統與新媒體平台的實際收視率可能還會更高。
拜登陣營歡慶收視率之役戰勝川普陣營，並視此為可能打敗川普的跡象之一。
川普試圖先發制人，28日推文寫道，「昨晚的收視與回饋很棒，謝謝！」
拜登的公關團隊對DNC收視率表現感到振奮，拜登競選團隊全國發言人杜克洛(TJ Ducklo)28日標記另一名拜登發言人貝茨(Andrew Bates)，推文寫道：「我總是忘記，川普總統在意他的節目收視率嗎？還是他不在意？就好比，你覺得拜登的演說收視率比他好，他會不會暴怒？」
貝茨更語帶嘲諷地回答：「你指的是自詡『收視率保證的川普』，那個就此打賭、違法濫用白宮、假裝他不用為新冠肺炎疫情失控，以及為暴力與分裂負責的那個人嗎？不，我認為他相當樂觀。」
2020年兩黨大會的整體收視率都較2016年差，川普上一次的演說吸引3220萬人次觀看，他當時的對手喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)則有2980萬觀眾。
實境秀主持人出身的川普沉迷收視率有跡可循，他往往多次推文強調收視表現，但數據大多不正確。
川普以往只會誇耀「福斯新聞網」(Fox News Channel)的收視率，而非整體結果；福斯新聞26日的觀眾一度衝上900萬人次，超越所有轉播平台。
福斯新聞在RNC會後宣布，「創下有線電視新聞網歷來最高黃金時段平均總收視佳績」。
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