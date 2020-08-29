快訊

有攀岩證照但練習未繫鎖…內湖運動中心女子墜落不治

華航飛洛杉磯貨機疑似輪胎爆胎 桃機一度封閉半小時

曾被保守派嗆「閉嘴去打球」 NBA詹皇成政治新勢力

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合28日電
NBA球星詹姆斯長期參加種族正義活動並批評川普總統，在11月總統選舉將至之際，已形成日漸顯著的政治勢力。 圖／GettyImages
NBA球星詹姆斯長期參加種族正義活動並批評川普總統，在11月總統選舉將至之際，已形成日漸顯著的政治勢力。 圖／GettyImages

NBA球星詹姆斯(LeBron James)長期參加種族正義活動並批評川普總統，並因此遭福斯新聞網(Fox News)保守派評論員要求「閉嘴去打球」；11月總統選舉將至之際，他依舊站在第一線，發揮其日漸顯著的政治影響力。

詹姆斯今年初與其他知名運動員成立「不只是一張選票」(More Than a Vote)團體，對抗假資訊與其認為非裔社區中「選民鎮壓」(voter suppression)的情況。

該團體也與全國有色人種促進法律協會(NAACP Legal Defense)合作，花數百萬元在多州招募年輕人，擔任非裔社區投票站工作人員，這些州包括密西根州、佛州、威斯康辛州和喬治亞州等關鍵選區。

詹姆斯也在NBA推動種族正義與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，例如NBA本周因非裔遭警察射殺而決定罷賽。NBA與球員28日同意一項協議，包括29日起恢復季後賽及11月選舉時出借球場作為投票場所，以協助民眾保持社交距離。

NBA也表示將成立社會正義聯盟，讓更多民眾得以投票並促進公民參與。

詹姆斯四年前曾為民主黨前總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)站台，今年也承諾支持民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)。維權人士與選舉策士認為，有鑑於非裔選民2016年投票率在20年來首度下滑，今年他的影響力將至關重要。

柯林頓前競選顧問凱倫．芬尼(Karen Finney)表示：「詹姆斯在非裔社群受人尊敬與信任，因此他是一大資產。」

共和黨策士艾米．柯赫(Amy Koch)認為，詹姆斯有其影響力，但可能疏遠郊區選民；「如果他能吸引額外選票，將使情勢有所不同，他與其他名人的差別在於他並未涉足一切議題，他受人信賴而且自律。」

投票率

延伸閱讀

「黑豹」罹癌病逝 詹姆斯悼念：2020是怎麼了？

慶祝老婆生日 詹姆斯IG放閃大秀恩愛

NBA／力挺球員球隊抵制行動 詹姆斯：是罷賽不是延期

NBA／季後賽三分數趕過湯普森 詹皇笑言明年就要被反超

相關新聞

美軍黑鷹直升機訓練時墜毀！釀2死3傷

美國防部官員28日表示，一架黑鷹直升機在南加州進行例行訓練時墜毀，造成兩名士兵死亡、三人受傷。

美國防部再公布11家解放軍企業名單 總統可依法制裁

路透報導，五角大廈28日表示，美國總統川普政府已經確認另外11家由中國解放軍擁有或控制的中國企業，為未來新制裁奠定基礎，...

從42號到瓦甘達：「黑豹」鮑斯曼逝世與他的「黑人覺醒」時代

「讓黑豹國王帝查拉走入我的生活，是我一生榮耀。」飾演漫威超級英雄系列《黑豹》男主角的好萊塢黑人明星——查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）——28日由家人證實，因大腸癌病逝於家中，享年43歲。此前鮑斯曼未曾公開自己罹患大腸癌的病史，因此消息經由各新聞媒體曝光後，讓全球影迷粉絲極感錯愕。鮑斯曼的演藝生涯和黑人的英雄角色幾乎形影不離，除了當代漫畫偶像的《黑豹》之外，過去也在《傳奇42號》中飾演大聯盟傳奇球星傑基羅賓森，以及《激樂人心》的靈魂樂教父詹姆士布朗；而在現實生活中，鮑斯曼也多次公開聲援黑人民權運動，成為許多非裔美國人心目中「真實超級英雄」的心靈偶像。

曾被保守派嗆「閉嘴去打球」 NBA詹皇成政治新勢力

NBA球星詹姆斯(LeBron James)長期參加種族正義活動並批評川普總統，並因此遭福斯新聞網(Fox News)保守派評論員要求「閉嘴去打球」；11月總統選舉將至之際，他依舊站在第一線，發揮其日漸顯著的政治影響力。

「我有一個夢」57周年 數千人齊聚華府重演1963大遊行

28日是已故非裔民權領袖金恩(Martin Luther King Jr,)博士1963年在華府發表「我有一個夢」演說，爭取族裔平等57周年，數千民眾齊聚華府林肯紀念碑前遊行示威，並譴責最近不斷發生的警察槍殺、槍傷非洲裔事件。

全代會防疫兩樣情 民主黨全程視訊 共和黨無人戴口罩

共和黨全代會(RNC)27日晚在白宮南草坪上聚集1500名川普總統的支持者，見證川普發表接受提名演說；但在這人滿為患的景象中，不僅沒有人保持社交安全距離，更沒有人戴口罩，且僅有與總統近距離接觸的人士，才會進行篩檢。

沒社交距離、沒戴口罩…共和黨全代會 北卡會場4人確診

北卡羅來納州梅克倫堡郡(Mecklenburg County)官員28日上午指出，共和黨全國黨代表大會(Republican National Convention)夏洛特(Charlotte)會場的參加者中，共有四人接受新冠病毒檢測後確診陽性，其中兩人為大會工作人員，另外兩人為與會者，連同曾有近距離接觸的對象在內，目前都在隔離中。

開放校園vs.遠距授課 美大學城疫情下開學兩樣情

隨著開學季的到來，各大院校將展開積極防疫，雖然近期有些大學城地區疫情逐漸受到控制，並陸續表態將開放校園，但仍有其他學校為避免無法控制學生群聚或舉辦派對等活動，繼續保持遠端授課。

警槍傷非裔男成癱 華府萬人示威籲終結種族不公

美國非裔男子布雷克日前遭白人警察連開7槍，造成半身不遂，掀起新一波席捲全國的抗議浪潮；數以萬計示威群眾今天湧上首都華府街...

搶救加州野火 消防隊員皮夾被竊 竊嫌落網寫道歉信

上週一名竊賊大膽偷走正在加州北部聖克魯斯協助撲滅雷電野火的消防人員皮夾，引發當地與全美關注，這名竊劫被捕後立即寫了一封道...

共軍學者唐娟保釋有望 神秘華裔男2200萬台幣擔保

涉嫌簽證詐欺案，上個月被美方關押的共軍學者唐娟，今獲沙加緬度聯邦法官同意可交保，關鍵是一名中國籍神祕男士C先生提出75萬...

非裔男遭警開7槍半身癱瘓 母控：兒竟被手銬鎖在病床上

美國威斯康星州基諾沙市（Kenosha）一名警員8月23日執法時開槍射傷非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr.）致其半身癱瘓。布萊克父親27日表示，他26日到醫院探望兒子時，看到他被手銬鎖在床

熱門新聞

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

泰版甄嬛傳續集！「廢妃」詩妮娜傳將出獄飛德國陪泰王

日相安倍正式請辭 日圓漲勢擴大

日婦失蹤26年成懸案 書櫃後發現一張嚇人字條

安倍請辭後...日本下任首相五大熱門人選 美媒盤點後這樣說

8月上旬確認潰瘍性大腸炎復發 安倍晉三宣布請辭首相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。