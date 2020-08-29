曾被保守派嗆「閉嘴去打球」 NBA詹皇成政治新勢力

NBA球星詹姆斯(LeBron James)長期參加種族正義活動並批評川普總統，並因此遭福斯新聞網(Fox News)保守派評論員要求「閉嘴去打球」；11月總統選舉將至之際，他依舊站在第一線，發揮其日漸顯著的政治影響力。

詹姆斯今年初與其他知名運動員成立「不只是一張選票」(More Than a Vote)團體，對抗假資訊與其認為非裔社區中「選民鎮壓」(voter suppression)的情況。

該團體也與全國有色人種促進法律協會(NAACP Legal Defense)合作，花數百萬元在多州招募年輕人，擔任非裔社區投票站工作人員，這些州包括密西根州、佛州、威斯康辛州和喬治亞州等關鍵選區。

詹姆斯也在NBA推動種族正義與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，例如NBA本周因非裔遭警察射殺而決定罷賽。NBA與球員28日同意一項協議，包括29日起恢復季後賽及11月選舉時出借球場作為投票場所，以協助民眾保持社交距離。

NBA也表示將成立社會正義聯盟，讓更多民眾得以投票並促進公民參與。

詹姆斯四年前曾為民主黨前總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)站台，今年也承諾支持民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)。維權人士與選舉策士認為，有鑑於非裔選民2016年投票率在20年來首度下滑，今年他的影響力將至關重要。

柯林頓前競選顧問凱倫．芬尼(Karen Finney)表示：「詹姆斯在非裔社群受人尊敬與信任，因此他是一大資產。」

共和黨策士艾米．柯赫(Amy Koch)認為，詹姆斯有其影響力，但可能疏遠郊區選民；「如果他能吸引額外選票，將使情勢有所不同，他與其他名人的差別在於他並未涉足一切議題，他受人信賴而且自律。」