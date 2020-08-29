全代會防疫兩樣情 民主黨全程視訊 共和黨無人戴口罩

共和黨全代會(RNC)27日晚在白宮南草坪上聚集1500名川普總統的支持者，見證川普發表接受提名演說；但在這人滿為患的景象中，不僅沒有人保持社交安全距離，更沒有人戴口罩，且僅有與總統近距離接觸的人士，才會進行篩檢。

疫情席捲全球已長達半年之久，國內經濟更是受到防疫政策的限制一蹶不振，隨著總統大選即將到來，代表各黨參選的候選人也已篤定，剩下不到80天的日子裡，掌控疫情必然成為選民投票的關鍵。

為期四天的全代會上，共和黨人對於疫情造成的傷害則是輕描淡寫的帶過，並且將重點著重在未來的經濟發展；白宮國家經濟會議主席庫德洛(Larry Kudlow)在全代會演說上說：「這場疫情雖然對我們造成嚴重的衛生安全與經濟危機，但在總統的領導之下，他迅速並有效的修復公衛危機，成功的對抗新冠病毒。」

然而，這樣的說法在民主黨支持者的眼裡恐怕是嗤之以鼻；民主黨的全代會僅早一周舉行，但全程不只採遠端連線的模式，也沒有開放觀眾參加，就連民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)在發表接受提名演說時，都是以視訊的方式呈現，拜登的選戰策士山德斯(Symone Sanders)也批評：「潘斯(Mike Pence)的演說現場完全沒人戴口罩，很明顯地，這是一個缺乏領導力的團隊。」

許多公衛學者也出面反對川普對疫情處理的方式，約翰霍普金斯大學健康安全中心(Johns Hopkins University Center for Health Security)資深學者阿達加(Amesh Adalja)就批評：「當你看到他(川普)舉辦的活動、他的表現，還有他讓支持者們做的這些事，你可以了解他們從未嚴正看待這場危機。」