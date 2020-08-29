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「我有一個夢」57周年 數千人齊聚華府重演1963大遊行

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
華府28日舉行反警察暴力大遊行，紀念民權領袖馬丁路德金恩。金恩博士12歲的小孫女約蘭達感性地向示威群眾承諾她這個世代「將完成祖父的夢想」。路透
華府28日舉行反警察暴力大遊行，紀念民權領袖馬丁路德金恩。金恩博士12歲的小孫女約蘭達感性地向示威群眾承諾她這個世代「將完成祖父的夢想」。路透

28日是已故非裔民權領袖金恩(Martin Luther King Jr,)博士1963年在華府發表「我有一個夢」演說，爭取族裔平等57周年，數千民眾齊聚華府林肯紀念碑前遊行示威，並譴責最近不斷發生的警察槍殺、槍傷非洲裔事件。

威斯康辛非裔布萊克遭警察連開七槍重傷住院，再度引發全過各地抗議警察過度暴力的示威；金恩博士12歲的小孫女約蘭達(Yolanda Renee King)感性地向示威群眾承諾她這個世代「將完成祖父的夢想」。

她說，年輕世代將徹底推翻「系統性的種族主義」，並終結「警察暴力與槍械暴力」。

她展現了政治世家的眼界，一連提出新冠病疫、經濟困頓、氣候變遷，甚至人民投票權遭壓制等美國及國際重大挑戰；她說，「大挑戰造就偉大領袖，我們已經精通自拍和抖音，接下來，我們要駕馭我們自己，」相信在病毒大流行和警察暴力並行的艱困環境中，美國會孕育出新一代的領導人。

從密爾瓦基步行750哩到華府參加28日大遊行的尼提(Frank Nitty)，也對示威群眾說，「我很累，但我要求改變，希望我的孫子不用再示威遊行。這是一場革命。」

華府33歲的居民巴特勒(Jerome Butler)附和尼提的想法，說「希望我的兒子不用過了50年，還得示威要求同樣的東西。」

一大早開始，遊行群眾的規模，就有打破新冠病疫以來最大政治集會遊行的架式，許多民眾身著印有非裔領袖路易斯名言的T恤。路易斯上個月過世，他曾在那場華府超過20萬人、最著名的大型聚會上演講，一生為就業、為自由奔走。

接近中午時，排隊等參加遊行的民眾綿延好幾條街，等待測量體溫。主辦單位堅持，參與民眾遵守保持社交距離、戴口罩等防疫措施。

主辦本活動的馬丁路德金恩三世和全國行動連線負責人夏普頓牧師(Al Sharpton)發表演說，呼籲聯邦政府改革警政，終止種族暴力，保障11月大選全國民眾的投票權。

金恩博士的兒子說，「我們齊聚在此，是要替歷史做見證，要記住我們走了多遠，還有多遠的路要走」。

「華府大遊行」28日在國家廣場展開，約5萬民眾參與，反警察暴力和種族歧視。記者張筠 / 攝影
「華府大遊行」28日在國家廣場展開，約5萬民眾參與，反警察暴力和種族歧視。記者張筠 / 攝影

警察 華府 金恩

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