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沒社交距離、沒戴口罩…共和黨全代會 北卡會場4人確診
北卡羅來納州梅克倫堡郡(Mecklenburg County)官員28日上午指出，共和黨全國黨代表大會(Republican National Convention)夏洛特(Charlotte)會場的參加者中，共有四人接受新冠病毒檢測後確診陽性，其中兩人為大會工作人員，另外兩人為與會者，連同曾有近距離接觸的對象在內，目前都在隔離中。
共和黨全國大會24日在夏洛特熱鬧登場，梅克倫堡郡衛生官員接獲民眾投訴指出，大會舉辦地點為室內場地，但多數與會者並未遵守保持社交距離的防疫準則，也沒戴口罩。
不過，梅克倫堡郡公共衛生廳長哈里斯(Gibbie Harris)表示，這場大會對於夏洛特地區民眾，並未帶來染疫風險。
截至27日晚間為止，根據梅克倫堡郡公共衛生廳統計，當地有2萬4952個確診案例，累計染疫死亡290人。
來自全國各地的共和黨代表上周陸續抵達夏洛特後，辦理報到手續時便接受新冠病毒檢測，接下來也定期追蹤是否出現染疫症狀。地方衛生官員指出，包括與會者、大會工作人員在內，將近800人接受了病毒檢測。
大會舉行期間，來自全國各地的黨代表可以在夏洛特自由行動，包括在餐廳用餐、參加各種活動。
直到大會正式開幕前，從周末期間開始，黨代表們便在威斯汀夏洛特飯店(Westin Charlotte)理查遜宴會廳(Richardson Ballroom)舉行工作會議，當時在夏洛特也有多場共和黨活動同步舉行。
「夏洛特觀察報」(Charlotte Observer)報導，參加理查遜宴會廳工作會議的許多與會人士並未戴口罩。
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