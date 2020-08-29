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開放校園vs.遠距授課 美大學城疫情下開學兩樣情

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合28日電
北卡羅來納州在開學後新增確診人數大量暴增，北卡州立大學有670人確診，學生除了被迫關閉宿舍，也會暫停實體上課。美聯社
北卡羅來納州在開學後新增確診人數大量暴增，北卡州立大學有670人確診，學生除了被迫關閉宿舍，也會暫停實體上課。美聯社

隨著開學季的到來，各大院校將展開積極防疫，雖然近期有些大學城地區疫情逐漸受到控制，並陸續表態將開放校園，但仍有其他學校為避免無法控制學生群聚或舉辦派對等活動，繼續保持遠端授課。

愛阿華州州長本周即下令，將關閉愛阿華大學(Iowa University)所在地的所有酒吧，阿拉巴馬州的杜斯卡洛薩市(Tuscaloosa)也立刻跟進；而猶他州楊百翰大學(Brigham Young University)所在地的市議會則決議，開學後強制執行市內民眾戴口罩

暑假期間許多年輕人止不住舉辦派對和外出遊玩的慾望，加上沒有保持社交安全距離和戴口罩等原因，造成愛阿華州確診病例暴增；該州斯托里郡(Story County)過去一周19歲至24歲的新增病例成長74%，

愛州州立大學所在的強森郡(Johnson County)也成長69%，愛阿華州州長雷諾德斯(kim Reynolds)說：「疫情已經在我們的社區內快速擴散，很快地其他年齡層的族群也會被感染。」

阿拉巴馬州立大學自上周開學以來，傳出校園內新增確診人數已經多達500人，杜斯卡洛薩市市長麥道科斯(Walt Maddox)也表示，雖然已將所有酒吧關閉兩周，但未來仍考慮恢復遠端授課。

北卡羅來納州在開學後新增確診人數更是大量暴增，教堂山北卡羅來納大學(UNC-Chapel Hill)多達800人確診，北卡州立大學也有670人確診，東卡羅來納大學共300人確診；這些學校除了被迫關閉宿舍，也將暫停實體授課。

聖母大學 9月恢復實體授課

此外，聖母大學(University of Notre Dame)自從開學後傳出校內有146人確診，於8月19日暫停實體授課八天，但本周該校校長詹金斯(John Jenkins)宣布，該校將於9月2日恢復全面實體授課。

詹金斯說：「單日新增確診的人數已經開始下降，我們相信這項數據是為鼓勵我們，讓我們的校園回到過去該有的樣子。」

愛阿華州 疫情 口罩

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