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非裔男遭警開7槍半身癱瘓 母控：兒竟被手銬鎖在病床上

香港01 / 何文翰
威斯康辛州基諾沙市發生非裔男，29歲的布雷克（Jacob Blake Jr）遭白人警察謝斯基（Rusten Sheskey）開槍，導致下半身癱瘓，引爆連日抗爭。 美聯社
威斯康辛州基諾沙市發生非裔男，29歲的布雷克（Jacob Blake Jr）遭白人警察謝斯基（Rusten Sheskey）開槍，導致下半身癱瘓，引爆連日抗爭。 美聯社

美國威斯康星州基諾沙市（Kenosha）一名警員8月23日執法時開槍射傷非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr.）致其半身癱瘓。布萊克父親27日表示，他26日到醫院探望兒子時，看到他被手銬鎖在床上。

布萊克父親老布萊克（Jacob Blake）8月27日表示，他對於兒子被手銬鎖在床上一事感到厭惡，並說：「他不能去任何地方。你（警方）為什麼要將他銬在床上？」

威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）27日晚上在記者會上表示，他本人不理解這樣做的必要，「我不能想像為什麼會發生這事，我會希望我們將有能力找出一個更好的方法，令布萊克好轉及康復」。

布萊克母親傑克遜（Julia Jackson）亦有探望兒子。她23日在事發數小時後趕到密爾沃基（Milwaukee）的醫院。傑克遜25日晚上接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，轉述兒子的說話：「我不想成為任何人的負擔。我想念我的孩子。打電話給我上司。」

根據布萊克家人僱用的律師克倫普（Benjamin Crump）所指，布萊克中槍時，他3名分別3歲、5歲及8歲大的兒子亦在車內。他們眼巴巴看着父親中槍。

延伸閱讀：

【Jacob Blake案】州檢察長稱事主車上有刀　律師：沒挑釁警察

美國社會的火藥庫：疫情、種族不平等和武裝民兵

文章授權轉載自《香港01》

警察 疫情 槍擊

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