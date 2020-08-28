共和黨小布希、馬侃陣營幕僚倒戈！近300人挺拜登

數百名前共和黨籍總統小布希政府閣員和已故聯邦參議員馬侃(John McCain)的幕僚，27日在共和黨全國黨代會最後一天宣布倒戈，支持民主黨總統候選人拜登入主白宮。

「第43任總統同僚會支持拜登」政治行動委員會上個月才成立，特別挑了川普接受提名當天，宣布近300名小布希政府高官及競選幕僚，不但不支持川普，反而公然力挺拜登，凸顯對川普的不滿。

這批具有一定影響力的政界人士，包括前商務部長古提瑞茲(Carlos Gutierrez)、前農業部長維娜曼(Ann Veneman)、前大使和前白宮資深官員。

此外，前參議員及總統候選人馬侃的參院及競選團隊百餘人，也宣布支持拜登。他們發表共同聲明說，「鑑於現任總統缺乏領導能力，時常表現出分化而不是團結美國人民的言行，又無法彰顯美國人的價值觀，我們相信，讓前副總統拜登當選總統，顯然符合國家利益」。

馬侃陣營的連署人包括他的幕僚長沙爾特(Mark Salter)、2008競選總部副總幹事費瑞(Christian Ferry)、國會辦公室主任唐納休(Joe Donoghue)和2000年參選總統團隊顧問莫飛(Mike Murphy)。

馬侃的前幕僚及助理們說，拜登當總統更能夠領導美國克服新冠病毒疫情。馬侃生前和川普就諸多國家大政議題時常意見相左，包括是否廢除歐記健保法。

他們選擇馬侃過世兩周年後兩天宣布棄同黨川普、支持對手黨的拜登。

這兩大共和黨陣營是最近一系列共和黨「反叛」川普的集體行動中，較受人矚目的。本周初，20多名前共和黨國會議員也宣布支持拜登。而在民主黨提名拜登的大會上，也出現了不少共和黨名人，如前國務卿鮑爾、俄亥俄州長前凱西克(John Kasich)、前新澤西州長惠特曼、前電子海灣和惠普電腦執行長惠特曼(Meg Whitman)。