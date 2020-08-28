特赦非裔、主持移民入籍… 川普想拉攏少數族裔

共和黨全國黨代表大會(RNC)27日晚閉幕，川普總統在全代會上特赦非裔銀行搶匪，主持移民入籍典禮，凸顯本屆大會的重點之一：拉攏少數族裔；但能否有成效，並不明朗。

今年的共和黨全代會有兩大面向，一為川普總統的保守基本盤，另一面項就是少數族裔，這也是川普在連任選戰中努力吸引的對象。

共和黨全代會上安排了不少非裔稱頌川普講者，川普特赦非裔銀行搶匪龐德(Jon Ponder)，龐德成立一個計畫，旨在協助更生人重返社會；川普也主持入籍典禮，歡迎有色族裔新公民。

共和黨全代會上，講者對川普與種族議題擁護有加，這波正面論述有別於民主黨全代會；民主黨人與反對川普的共和黨人經常批評川普是種族主義者。

共和黨人指出，種族歧視言論並非基於事實；共和黨顧問歐康諾(Ford O`Connell)告訴國會山莊報(The Hill)，民主黨與媒體創造出「共和黨人是種族主義者，這並非有色族裔所屬政黨，他們根本不在乎」的論述。

不過美國前駐聯合國大使、印度裔移民後代妮姬．海理(Nikki Haley)表示：「對民主黨內部多數人來說，稱美國有種族主義是種流行。……這是謊言，美國並非種族主義的國家。」她說美國不斷進步中。

批評者指出，川普對2017年維吉尼亞州夏洛特維爾市(Charlottesville)種族衝突發表曖昧發言，他最近支持警察時，使用1960年代民權運動的爭議言論；儘管種族批評不斷，民調顯示川普比以往共和黨總統候選人更受非裔選民歡迎。

最近民調發現，80%註冊非裔選民支持民主黨總統候選人拜登，15%支持川普；雖然領先65個百分點看似很多，但據「紐約時報」報導，前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)在出口民調中也領先川普80個百分點；有線電視新聞網(CNN)指出，面對非裔選民，民主黨平均比共和黨多出80個百分點的優勢。

儘管川普處理抗議的方式頗受批評，不過歐康諾為川普強硬立場辯護；他說：「總統明說，他希望看到所有美國人享有公正，這時減少警察制暴經費無法達成目的。」

國會山莊報指出，目前仍無法看出共和黨的政策能否在選舉日當天奏效。