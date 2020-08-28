砲口瞄準川普 白登：為暴力加油 賀錦麗：執政極度失敗

共和黨全代會最後一天，川普總統27日晚間登場發表接受提名演說，民主黨正、副總統候選人白登與賀錦麗則在下午分別公開談話批評川普總統，賀錦麗批川普不會做總統，眼中只有自己，未能保護美國民眾，執政極度失敗；白登談威斯康新州的示威活動，批評川普「為暴力加油，深化恐懼，攫取政治利益」。

這是賀錦麗首次以副總統候選人身分，舉行記者會抨擊現任政府，在發表近20分鐘演說後，賀錦麗並未接受媒體提問。

賀錦麗說，疫情大流行讓美國失去18萬人，超過5000萬人失業，民眾小心翼翼確保就學與就業等生存條件，共和黨全代會上對此隻字不提，這個全代會只為了讓川普自我感覺良好。

她說，當疫情剛開始，川普試圖說服民眾病毒會消失，奇蹟會發生，直到現在川普仍沒有抗疫計畫，病毒也不能只靠一則推文就能阻止，川普一連串錯誤造成災難性後果。

賀錦麗批川普，當疫情發生後只關心股市，當美國需要對中國態度強硬，川普還在稱許中國應對得宜。

「川普嚇壞了，他與州長通話時，顯得氣量狹小、懷有惡意」，賀錦麗說，川普告訴州長，準備個人防護裝備和呼吸器不是聯邦政府的工作；直到現在疫情已爆發八個月，川普還不願承擔責任，也不採取行動。

她說，美國需要一個願意領導、承擔責任、有施政計畫可把工作做好的總統，白登已經準備好，他會聽取科學家的意見，會在上工第一天就實施計畫，推動快篩，並把疫苗分給有色人種在內的全民，也會在美國本地製造醫療用品和防務設備，不受中國或其他外國擺布，確保學校開放前能得到所需資源，而非令專家噤聲。

白登當天分別接受MSNBC和CNN專訪，他說，川普在威斯康辛州動亂中「為暴力加油，因深化恐懼可以獲得政治利益」。

白登說，川普與盟友正在為美國街頭的暴力加油，因為他們認為，深化恐懼才能獲得政治利益。