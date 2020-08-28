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新聞透視／不顧疫情、天災、暴動…川普只顧檢討前朝

世界日報 / 華盛頓記者 張文馨

美國新冠肺炎疫情仍未消弭，現又頻遭野火、颶風等天災挑戰，三個月內兩起因警暴引發的種族問題，均讓民心不安；共和黨全代會原可借力使力，凸顯執政優勢，但已成為「川普黨」的共和黨腦袋，把轉機玩成危機，面對挑戰先淡化問題，出了問題先怪別人，愚騃伊于胡底？

川普靠著重建「美國偉大」的口號上台，上台後和中國國家主席習近平當了口惠而實不至的「好朋友」後，持續以中國為箭靶；從貿易戰、華為、外交衝突到南海主張，還特別對台灣示好，塑造修理中國說到做到的威望。

從疫情發生至今，美國已有18萬人喪命、超過585萬人感染，川普從未因自己的判斷失誤向民眾道歉，反而聲稱是中國的錯；直到共和黨全代會，「川普們」都持相同論調，只要談到中國，只剩病毒。

共和黨全代會在白宮等幾個安排聽眾參與的場合，受邀的支持者比鄰而坐，沒戴口罩，川普和潘斯走近與支持者握手合照，宛如疫情不存在，「川普們」得以免疫，擁有馬照跑、舞照跳的「疫外特區」。

面對國內種族問題引發的示威行動，川普多次放大「暴亂」行為，在推特轉發相關影片，趁勢鞏固警察維護治安的需求，企圖爭取警方和保守民眾的支持。

副總統潘斯去年10月底才批美國職籃NBA的老闆在美國享有自由，卻未曾替人權或自由發聲，NBA配合中國審查政策，宛如中共政權子公司。時移境轉，NBA為凸顯發生在非裔身上的警暴問題，26日選擇罷賽，川普卻說他們是「政治組織」。

面對明尼蘇達州、威斯康辛州甚至蔓延全國的示威，川普下令要求火速平亂，恢復法律和秩序，從將全案定調為脫序暴亂開始，就知他拒絕面對問題根源。

川普在全代會的重頭戲─接受提名演說中，把重點聚焦拜登，指其被進步派和左派綁架，是「空殼候選人」；若當前是太平盛世，川普的演講也許不成問題，但如今美國問題叢生，一個已執政三年多的總統毫無能力控制與解決疫情，反而還在批評前朝、操作恐懼和負面選舉。

在肆意批評對手後，川普陣營強調，川普仍會回歸正能量，「要盡一切力量團結正因疫情和種族問題分裂的國家」，這個轉折，恐怕不是換口氣、給個分號，就能取信於民；萬一，這又是另外一個川普不願面對的問題，該怎麼辦？

川普 疫情 共和黨

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