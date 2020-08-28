快訊

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

第9號颱風「梅莎」生成！下周一二影響劇烈 恐成中颱

共和黨全代會終夜 伊凡卡：川普是人民的總統

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
川普總統27日晚發表接受共和黨總統提名演說時，華府千人抗議示威。 美聯社
川普總統27日晚發表接受共和黨總統提名演說時，華府千人抗議示威。 美聯社

和黨全代會27日閉幕之夜，川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡(Ivanka Trump)在父親發表提名演說前講話，助推全代會連續四晚營造的「川普人性化一面」，稱父親是人民的總統，講述他如何為美國勞工代言、如何幫助工薪家庭，從女兒的視角分享父親如何日以繼夜為那些被遺忘的美國男女奮戰。

伊凡卡是川普子女中最後一個現身全代會演講者，她在川普政府的各項決策中扮演重要角色，負責職場發展、就業培訓、兒童保育、帶薪家事假等議題；與2016年共和黨全代會一樣，當晚也由她介紹父親出場。

簡短慰問颶風災民後，她講述父親過去四年如何為美國人民而戰，「四年前，我向你們介紹了一位建造者、開創者、(政壇)局外人，以及由人民提名的美國總統；今晚，我站在你們面前，是人民總統的驕傲女兒，他是美國勞工的代言人的常識的捍衛者。」伊凡卡說，政客選擇黨派，他的父親選擇人民。

她在演講中極力突出「川普領導力」與「拜登失敗政策」的對比，指川普推動美國家庭與工作價值的發展，「自打父親接手白宮，我見證他從前任手中接過失敗的政策，並做出其他領袖不曾做的事」。

「我知道他的推特讓人感到未經過濾，但結果勝於一切。」伊凡卡說，四年前，她說川普會專注打造可負擔、易獲取的兒童保育(child care)，而共和黨的減稅政策單在2019年，就給4000萬美國家庭帶來2000元的兒童保育稅務優惠。

伊凡卡並說，川普改變了華盛頓，而不是被華盛頓改變，美國需要這位勇士再四年。

國會兩院共和黨領袖助陣

全代會當晚還播放了一段拜登對中國態度的短片，試圖證明「拜登將美國賣給中國」，之後講話的共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)亦批評拜登過去50年的外交政策，指拜登將讓美國重回弱小、危險的過去，而川普以美國優先、讓美國更安全。

他尤其批評拜登對中共的姿態，指拜登幫助了中國崛起，可怕的貿易協議導致美國人失業，而川普站出來抗擊中國的偷竊、欺騙和謊言；拜登讓中國毒品走私犯禍害美國孩童，而川普予以制裁。

當晚主題「偉大之地」(Land of Greatness)，國會參眾兩院的共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、麥卡錫(Kevin McCarthy)也到場助陣，早先曾有共和黨策士及評論指此次全代會已不是共和黨全代會而是川普全代會，質疑出席為川普站台的共和黨國會議員只呼籲「川普再四年」，鮮少提及共和黨對國會多數席位的爭奪。

川普的私人律師兼多年老友、早先屢次失言加劇其彈劾危機的朱利安尼，批評拜登毫無原則可言，並重複副總統潘斯的說詞，指拜登是特洛伊木馬，隱藏在背後的左翼正迫不及待要在美國實踐「支持犯罪、反對警察」的政策。

川普 共和黨 伊凡卡

延伸閱讀

川普接受共和黨提名 指拜登的政見就是「中國製造」

川普稱若連任 將對出走至海外創造就業的公司課徵關稅

北京當局樂見川普連任？被批「逢中必軟」的拜登對習近平其實是個威脅

接受提名演說 川普：扭轉拜登從政47年破壞 就是我的政績

相關新聞

影／不爽伊凡卡？共和黨全代會上 梅蘭妮亞表情很有戲

美國共和黨全國代表大會27日邁入最後一天，輪到川普壓軸登場發表接受提名演說，但鏡頭捕捉到第一女兒伊凡卡和第一夫人梅蘭妮亞...

【即時短評】美國狀況多 川普批前朝怪大陸 民眾難埋單

美國新冠肺炎疫情仍未消弭，現又頻遭野火、颶風等天災挑戰，三個月內兩起因警暴引發的種族問題，均讓民心不安；共和黨全代會原可...

一改視訊競選 拜登將親赴搖擺州造勢

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在疫情期間大多以視訊造勢，他今天態度180度大轉變表示，他很快就會親自出席...

共和黨全代會終夜 伊凡卡：川普是人民的總統

和黨全代會27日閉幕之夜，川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡(Ivanka Trump)在父親發表提名演說前講話，助推全代會連續四晚營造的「川普人性化一面」，稱父親是人民的總統，講述他如何為美國勞工代言、如何幫助工薪家庭，從女兒的視角分享父親如何日以繼夜為那些被遺忘的美國男女奮戰。

砲口瞄準川普 白登：為暴力加油 賀錦麗：執政極度失敗

共和黨全代會最後一天，川普總統27日晚間登場發表接受提名演說，民主黨正、副總統候選人白登與賀錦麗則在下午分別公開談話批評川普總統，賀錦麗批川普不會做總統，眼中只有自己，未能保護美國民眾，執政極度失敗；白登談威斯康新州的示威活動，批評川普「為暴力加油，深化恐懼，攫取政治利益」。

新聞透視／不顧疫情、天災、暴動…川普只顧檢討前朝

美國新冠肺炎疫情仍未消弭，現又頻遭野火、颶風等天災挑戰，三個月內兩起因警暴引發的種族問題，均讓民心不安；共和黨全代會原可借力使力，凸顯執政優勢，但已成為「川普黨」的共和黨腦袋，把轉機玩成危機，面對挑戰先淡化問題，出了問題先怪別人，愚騃伊于胡底？

特赦非裔、主持移民入籍… 川普想拉攏少數族裔

共和黨全國黨代表大會(RNC)27日晚閉幕，川普總統在全代會上特赦非裔銀行搶匪，主持移民入籍典禮，凸顯本屆大會的重點之一：拉攏少數族裔；但能否有成效，並不明朗。

共和黨小布希、馬侃陣營幕僚倒戈！近300人挺拜登

數百名前共和黨籍總統小布希政府閣員和已故聯邦參議員馬侃(John McCain)的幕僚，27日在共和黨全國黨代會最後一天宣布倒戈，支持民主黨總統候選人拜登入主白宮。

「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死 化工廠失火冒濃煙

颶風蘿拉(Hurricane Laura)27日凌晨在路易斯安納州登陸，成為歷來襲擊路州的前幾大風暴；蘿拉一路北上轉往阿肯色州，逐漸減弱為熱帶風暴，但破壞力依舊驚人，至少奪走六條人命、88萬人斷電和數十萬人無飲用水，也引發路州一座氯氣工廠大火，傳出陣陣濃煙；川普總統27日表示，他周末可能到路州和德州勘災。

背中7槍 同一警開火！威州司法廳：非裔布萊克承認有刀

威斯康辛州基諾沙郡23日發生警察朝非裔布萊克(Jacob Blake)背後連開七槍事件，導致連續三晚的示威及騷亂、25日晚更發生武裝平民開槍導致兩死一傷，26日晚的抗議示威活動平和進行，27日基諾沙大街上恢復平靜。威州司法廳26日公布，23日布萊克中槍當天只有一名警察開槍；這名連開七槍的警察，是在警局任職七年的薛斯基（Rusten Sheskey）。

康乃爾華裔網紅新生參加派對 遭學生連署要求逐出校園

美國各校呼籲遵守防疫規定，康乃爾大學(Cornell University)學生成為校園防疫的主要發聲者，有學生在網路連署指出，剛上大一的華裔TikTok網紅鄭．潔西卡(Jessica Zhang)，無視防疫規定參加派對，應將她逐出校園，此舉引發爭議。

川普接受共和黨提名 指拜登的政見就是「中國製造」

打破行政中立原則，也跨越疫情大流行下的社交限制，美國總統川普27日晚間在白宮發表被提名演說，他將重點放在民主黨總統候選人...

熱門新聞

避免宿疾惡化干擾國政 NHK：日本首相安倍晉三決定請辭

陸向南海試射 日菲越反應各不同

日相安倍晉三打算辭職！日股聞聲重挫

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

鮑爾：Fed將採取「平均通膨目標」架構 不會輕易升息

特斯拉拿中國貸款 恐讓馬斯克失去NASA合約？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。