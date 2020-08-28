共和黨全代會終夜 伊凡卡：川普是人民的總統

和黨全代會27日閉幕之夜，川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡(Ivanka Trump)在父親發表提名演說前講話，助推全代會連續四晚營造的「川普人性化一面」，稱父親是人民的總統，講述他如何為美國勞工代言、如何幫助工薪家庭，從女兒的視角分享父親如何日以繼夜為那些被遺忘的美國男女奮戰。

伊凡卡是川普子女中最後一個現身全代會演講者，她在川普政府的各項決策中扮演重要角色，負責職場發展、就業培訓、兒童保育、帶薪家事假等議題；與2016年共和黨全代會一樣，當晚也由她介紹父親出場。

簡短慰問颶風災民後，她講述父親過去四年如何為美國人民而戰，「四年前，我向你們介紹了一位建造者、開創者、(政壇)局外人，以及由人民提名的美國總統；今晚，我站在你們面前，是人民總統的驕傲女兒，他是美國勞工的代言人的常識的捍衛者。」伊凡卡說，政客選擇黨派，他的父親選擇人民。

她在演講中極力突出「川普領導力」與「拜登失敗政策」的對比，指川普推動美國家庭與工作價值的發展，「自打父親接手白宮，我見證他從前任手中接過失敗的政策，並做出其他領袖不曾做的事」。

「我知道他的推特讓人感到未經過濾，但結果勝於一切。」伊凡卡說，四年前，她說川普會專注打造可負擔、易獲取的兒童保育(child care)，而共和黨的減稅政策單在2019年，就給4000萬美國家庭帶來2000元的兒童保育稅務優惠。

伊凡卡並說，川普改變了華盛頓，而不是被華盛頓改變，美國需要這位勇士再四年。

國會兩院共和黨領袖助陣

全代會當晚還播放了一段拜登對中國態度的短片，試圖證明「拜登將美國賣給中國」，之後講話的共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)亦批評拜登過去50年的外交政策，指拜登將讓美國重回弱小、危險的過去，而川普以美國優先、讓美國更安全。

他尤其批評拜登對中共的姿態，指拜登幫助了中國崛起，可怕的貿易協議導致美國人失業，而川普站出來抗擊中國的偷竊、欺騙和謊言；拜登讓中國毒品走私犯禍害美國孩童，而川普予以制裁。

當晚主題「偉大之地」(Land of Greatness)，國會參眾兩院的共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、麥卡錫(Kevin McCarthy)也到場助陣，早先曾有共和黨策士及評論指此次全代會已不是共和黨全代會而是川普全代會，質疑出席為川普站台的共和黨國會議員只呼籲「川普再四年」，鮮少提及共和黨對國會多數席位的爭奪。

川普的私人律師兼多年老友、早先屢次失言加劇其彈劾危機的朱利安尼，批評拜登毫無原則可言，並重複副總統潘斯的說詞，指拜登是特洛伊木馬，隱藏在背後的左翼正迫不及待要在美國實踐「支持犯罪、反對警察」的政策。