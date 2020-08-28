「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死 化工廠失火冒濃煙

「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死。 路透社

颶風蘿拉(Hurricane Laura)27日凌晨在路易斯安納州登陸，成為歷來襲擊路州的前幾大風暴；蘿拉一路北上轉往阿肯色州，逐漸減弱為熱帶風暴，但破壞力依舊驚人，至少奪走六條人命、88萬人斷電和數十萬人無飲用水，也引發路州一座氯氣工廠大火，傳出陣陣濃煙；川普總統27日表示，他周末可能到路州和德州勘災。

蘿拉最高風速每小時150哩，登陸後迅速減弱為熱帶風暴，並朝北方阿肯色州前進，27日傍晚風速約維持在每小時40哩。

不過蘿拉持續暴雨淹水成災，國家颶風中心指出，阿肯色州中部與東部恐有七吋降雨量，密西西比州、田納西州和密蘇里州附近估計有五吋降雨量，還可能形成一些龍捲風。

川普周末勘災。 路透社

川普總統27日在聯邦緊急事故管理管理局(FEMA)會議上表示，他可能本周末到路州和德州勘災，可能會額外停留；他也稱讚FEMA官員表現傑出。

蘿拉27日凌晨登陸後重創沿岸社區，強風暴雨襲擊沿岸城市查理斯湖(Lake Charles)並摧毀建築，下午前造成至少六人死亡；路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)表示，其中四名死者與路州樹木倒壓住宅有關，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則表示，德州未傳死亡實為奇蹟。

查理斯湖附近一名居民表示：「好像有1000個龍捲風在這裡出現，並四處造成破壞。有些房子完全消失，昨天還在，今天就沒了。」

蘿拉一路往北，沿路造成至少88萬人斷電，數萬人無水可喝；查理斯湖區一間氯氣化工廠「生物實驗室」(BioLab)因此釀火災，刺鼻濃煙瀰漫，路州當局命令附近居民待在家中並關閉窗戶。

路州環境品質局(Louisiana Department of Environmental Quality)手動偵測濃煙後，並未從該廠煙霧發現氯氣；路州警察發言人表示，颶風每小時100哩以上的強風可能是起火原因，目前仍在調查而且該廠未傳出傷亡，無人暴露於有毒氣體中。

根據國家颶風中心(National Hurricane Center)，蘿拉下午4時已通過阿肯色州南部，以每小時15哩速度朝北北東前進，最大持續風速每小時50哩，估計27日深夜會減弱為熱帶低氣壓。