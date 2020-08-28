快訊

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

第9號颱風「梅莎」生成！下周一二影響劇烈 恐成中颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死 化工廠失火冒濃煙

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合27日電
「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死。 路透社
「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死。 路透社

「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死。 路透社
「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死。 路透社

颶風蘿拉(Hurricane Laura)27日凌晨在路易斯安納州登陸，成為歷來襲擊路州的前幾大風暴；蘿拉一路北上轉往阿肯色州，逐漸減弱為熱帶風暴，但破壞力依舊驚人，至少奪走六條人命、88萬人斷電和數十萬人無飲用水，也引發路州一座氯氣工廠大火，傳出陣陣濃煙；川普總統27日表示，他周末可能到路州和德州勘災。

蘿拉最高風速每小時150哩，登陸後迅速減弱為熱帶風暴，並朝北方阿肯色州前進，27日傍晚風速約維持在每小時40哩。

不過蘿拉持續暴雨淹水成災，國家颶風中心指出，阿肯色州中部與東部恐有七吋降雨量，密西西比州、田納西州和密蘇里州附近估計有五吋降雨量，還可能形成一些龍捲風

川普周末勘災。 路透社
川普周末勘災。 路透社

川普總統27日在聯邦緊急事故管理管理局(FEMA)會議上表示，他可能本周末到路州和德州勘災，可能會額外停留；他也稱讚FEMA官員表現傑出。

蘿拉27日凌晨登陸後重創沿岸社區，強風暴雨襲擊沿岸城市查理斯湖(Lake Charles)並摧毀建築，下午前造成至少六人死亡；路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)表示，其中四名死者與路州樹木倒壓住宅有關，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則表示，德州未傳死亡實為奇蹟。

查理斯湖附近一名居民表示：「好像有1000個龍捲風在這裡出現，並四處造成破壞。有些房子完全消失，昨天還在，今天就沒了。」

蘿拉一路往北，沿路造成至少88萬人斷電，數萬人無水可喝；查理斯湖區一間氯氣化工廠「生物實驗室」(BioLab)因此釀火災，刺鼻濃煙瀰漫，路州當局命令附近居民待在家中並關閉窗戶。

路州環境品質局(Louisiana Department of Environmental Quality)手動偵測濃煙後，並未從該廠煙霧發現氯氣；路州警察發言人表示，颶風每小時100哩以上的強風可能是起火原因，目前仍在調查而且該廠未傳出傷亡，無人暴露於有毒氣體中。

根據國家颶風中心(National Hurricane Center)，蘿拉下午4時已通過阿肯色州南部，以每小時15哩速度朝北北東前進，最大持續風速每小時50哩，估計27日深夜會減弱為熱帶低氣壓。

颶風 龍捲風 雨量

延伸閱讀

下周油價估連2凍 汽、柴油都不調漲

颶風登陸威力減弱 油價跌

颶風襲墨灣 保險業剉著等

美疫情趨緩 確診數雖連2日回升 仍低於高峰時水平

相關新聞

影／不爽伊凡卡？共和黨全代會上 梅蘭妮亞表情很有戲

美國共和黨全國代表大會27日邁入最後一天，輪到川普壓軸登場發表接受提名演說，但鏡頭捕捉到第一女兒伊凡卡和第一夫人梅蘭妮亞...

【即時短評】美國狀況多 川普批前朝怪大陸 民眾難埋單

美國新冠肺炎疫情仍未消弭，現又頻遭野火、颶風等天災挑戰，三個月內兩起因警暴引發的種族問題，均讓民心不安；共和黨全代會原可...

一改視訊競選 拜登將親赴搖擺州造勢

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在疫情期間大多以視訊造勢，他今天態度180度大轉變表示，他很快就會親自出席...

共和黨全代會終夜 伊凡卡：川普是人民的總統

和黨全代會27日閉幕之夜，川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡(Ivanka Trump)在父親發表提名演說前講話，助推全代會連續四晚營造的「川普人性化一面」，稱父親是人民的總統，講述他如何為美國勞工代言、如何幫助工薪家庭，從女兒的視角分享父親如何日以繼夜為那些被遺忘的美國男女奮戰。

砲口瞄準川普 白登：為暴力加油 賀錦麗：執政極度失敗

共和黨全代會最後一天，川普總統27日晚間登場發表接受提名演說，民主黨正、副總統候選人白登與賀錦麗則在下午分別公開談話批評川普總統，賀錦麗批川普不會做總統，眼中只有自己，未能保護美國民眾，執政極度失敗；白登談威斯康新州的示威活動，批評川普「為暴力加油，深化恐懼，攫取政治利益」。

新聞透視／不顧疫情、天災、暴動…川普只顧檢討前朝

美國新冠肺炎疫情仍未消弭，現又頻遭野火、颶風等天災挑戰，三個月內兩起因警暴引發的種族問題，均讓民心不安；共和黨全代會原可借力使力，凸顯執政優勢，但已成為「川普黨」的共和黨腦袋，把轉機玩成危機，面對挑戰先淡化問題，出了問題先怪別人，愚騃伊于胡底？

特赦非裔、主持移民入籍… 川普想拉攏少數族裔

共和黨全國黨代表大會(RNC)27日晚閉幕，川普總統在全代會上特赦非裔銀行搶匪，主持移民入籍典禮，凸顯本屆大會的重點之一：拉攏少數族裔；但能否有成效，並不明朗。

共和黨小布希、馬侃陣營幕僚倒戈！近300人挺拜登

數百名前共和黨籍總統小布希政府閣員和已故聯邦參議員馬侃(John McCain)的幕僚，27日在共和黨全國黨代會最後一天宣布倒戈，支持民主黨總統候選人拜登入主白宮。

「像1000個龍捲風」蘿拉登路州釀6死 化工廠失火冒濃煙

颶風蘿拉(Hurricane Laura)27日凌晨在路易斯安納州登陸，成為歷來襲擊路州的前幾大風暴；蘿拉一路北上轉往阿肯色州，逐漸減弱為熱帶風暴，但破壞力依舊驚人，至少奪走六條人命、88萬人斷電和數十萬人無飲用水，也引發路州一座氯氣工廠大火，傳出陣陣濃煙；川普總統27日表示，他周末可能到路州和德州勘災。

背中7槍 同一警開火！威州司法廳：非裔布萊克承認有刀

威斯康辛州基諾沙郡23日發生警察朝非裔布萊克(Jacob Blake)背後連開七槍事件，導致連續三晚的示威及騷亂、25日晚更發生武裝平民開槍導致兩死一傷，26日晚的抗議示威活動平和進行，27日基諾沙大街上恢復平靜。威州司法廳26日公布，23日布萊克中槍當天只有一名警察開槍；這名連開七槍的警察，是在警局任職七年的薛斯基（Rusten Sheskey）。

康乃爾華裔網紅新生參加派對 遭學生連署要求逐出校園

美國各校呼籲遵守防疫規定，康乃爾大學(Cornell University)學生成為校園防疫的主要發聲者，有學生在網路連署指出，剛上大一的華裔TikTok網紅鄭．潔西卡(Jessica Zhang)，無視防疫規定參加派對，應將她逐出校園，此舉引發爭議。

川普接受共和黨提名 指拜登的政見就是「中國製造」

打破行政中立原則，也跨越疫情大流行下的社交限制，美國總統川普27日晚間在白宮發表被提名演說，他將重點放在民主黨總統候選人...

熱門新聞

避免宿疾惡化干擾國政 NHK：日本首相安倍晉三決定請辭

陸向南海試射 日菲越反應各不同

日相安倍晉三打算辭職！日股聞聲重挫

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

鮑爾：Fed將採取「平均通膨目標」架構 不會輕易升息

特斯拉拿中國貸款 恐讓馬斯克失去NASA合約？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。