川普接受共和黨提名 指拜登的施政計畫「在中國制定」

打破行政中立原則，也跨越疫情大流行下的社交限制，美國總統川普27日晚間在白宮發表被提名演說，他將重點放在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），並指這場選舉為史上最重要，這是兩種願景與政策的選舉；「拜登的施政計畫在中國制定，我的在美國制定。」

川普過去就曾將拜登指為「北京拜登」，他27日晚上說，極為充分的訊息指出，中國大陸希望拜登贏得這場選舉，且拜登過去曾支持中國大陸加入世界貿易組織，造成最嚴重的經濟災難；拜登不是美國靈魂的救世主，是美國工作機會的破壞者，他指拜登讓美國製造業失去四分之一的工作機會。

川普說，若拜登當選，將成為偉大美國的破壞者；而自己過去4年的政績，就在扭轉拜登從政47年來造成的破壞。

川普說，「我信守對人民的承諾，採取了史上對中國最強力的行動」。

除了強調拜登與中國大陸的關係，川普還將拜登批為「特洛伊木馬」，指拜登在勝選後將受激進左派影響，實施最極端的政策。

川普說，在民主黨全代會上，民眾幾乎聽不見他們有任何政見，不是沒有，而是因為他們的計畫都是最極端的提議。

川普說，這是美國史上最重要的選舉，選民面臨史上最清晰的抉擇，這是兩黨、兩種願景、兩種人生觀或兩種政策，這次選舉將決定美國要迅速創造數百萬個高薪工作，或是壓垮美國。

正當共和黨舉行全代會之際，全美仍籠罩在新冠肺炎陰影之下，加州有野火、南部面臨颶風，威斯康辛州再度因警察暴力，爆發種族問題。川普提到，今晚的美國人充滿感恩和無限樂觀，他鄭重接受共和黨提名，成為總統候選人。川普說，共和黨、前總統林肯的政黨，將團結一致，歡迎數百萬名的民主黨人、中立選民、任何相信偉大美國的民眾，以及正直的美國人民。

美聯社報導，在活動開始前，有數百人聚集在白宮北邊的「黑人的命也是命」大道上，擊鼓高喊「沒有正義、沒有和平」，這正是非裔男子佛洛伊德（Grorge Floyd）今年5月遭警暴致死後，全國示威活動的主要口號；白宮架設圍欄，阻止街道上的示威者闖入，從川普發表演講的南草坪，就能聽見外頭傳來的抗議口號和汽車喇叭聲。

川普27日的演說自晚間10時25分左右開始，直到11時35分結束，歷時1小時10分鐘；美國媒體統計，川普的接受提名演說為1984年以來第二長，僅次於他自己2016年演講的程度，當時川普說了75分鐘。

在川普演講過程中，宣揚自己政績，貶抑對手拜登，美國有線電視新聞網（CNN）總共為川普的演講發了7則「即時澄清」，糾正川普對事實的誤會。