康乃爾華裔網紅新生參加派對 遭學生連署要求逐出校園

美國各校呼籲遵守防疫規定，康乃爾大學(Cornell University)學生成為校園防疫的主要發聲者，有學生在網路連署指出，剛上大一的華裔TikTok網紅鄭．潔西卡(Jessica Zhang)，無視防疫規定參加派對，應將她逐出校園，此舉引發爭議。

華盛頓郵報(WP)報導，全國許多大學威脅學生，若未能維持社交距離和戴口罩恐面臨強硬懲罰，並譴責未遵守防疫規定「自私又魯莽」，勒令數百人休學。

康乃爾學生發起網路連署，指控有逾50萬粉絲追隨的TikTok網紅鄭．潔西卡，「她證明自己不在乎遵守公共安全措施，為了自身娛樂，還希望將其他市民置於風險之中。」該連署書截至26日晚已獲得逾2000人連署。

這份連署書指出：「有些學生沒有這種奢侈，他們在家沒辦法享有安靜健康的環境以專注學業。不要毀了其他人的校園生活。」

華郵報導，許多學生8月返回校園並預計幫忙檢舉違規同學，因為只要有一些人未遵守防疫措施，可能害大家都得回家。

然而部分人士質疑年輕人能否勸彼此防疫，因為學校有社交壓力；某名擁護潔西卡的網友批評，那些「糾察隊」指責他人未保持社交距離，因為他們本來就不會受邀參加派對。

不過參加連署的18歲康乃爾學生米蘭．布勞頓(Milan Broughton)表示：「我們必須身處這種文化，你必須讓每個人都擔起責任。」她說，對某些學生來說，學校是個避風港，「因此我們得自我監督。」

布勞頓認為，退學可能太過嚴厲，她參與連署主要是希望校方能有強烈回應。

潔西卡26日並未回應華郵詢問，她在TikTok貼出一段「道歉+不再說謊」的視頻；說外面流傳「不實論述」，她的貼文脫離脈絡，而且與她群聚的人新冠檢測為陰性。

有些人認為，學生為違規承擔罵名；康乃爾博士候選人羅倫．喬高(Lauren Kilgour)指出，學校環境應建立在信任之上。