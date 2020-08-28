背中7槍 同一警開火！威州司法廳：非裔布萊克承認有刀

威斯康辛州基諾沙郡23日發生警察朝非裔布萊克(Jacob Blake)背後連開七槍事件，導致連續三晚的示威及騷亂、25日晚更發生武裝平民開槍導致兩死一傷，26日晚的抗議示威活動平和進行，27日基諾沙大街上恢復平靜。威州司法廳26日公布，23日布萊克中槍當天只有一名警察開槍；這名連開七槍的警察，是在警局任職七年的薛斯基（Rusten Sheskey）。

另一方面，25日晚涉嫌在動盪的威斯康辛州基諾沙郡開槍，造成兩死一傷的17歲白人少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)，27日被控多項重罪。警方調查發現，他在案發前曾受訪表示是為了「協助警察對付暴徒」才去基諾沙，他和其他武裝平民「拿的都是致命武器」。

瑞登豪斯27日被控一級故意殺人罪、一級任意殺人罪、一級意圖故意殺人罪和兩項二級任意製造危險罪。若他被定罪一級故意殺人 ，將是威州最嚴重罪行，可判無期徒刑。

司法廳新聞稿並未說明布萊克當天為何會在案發現場，但布萊克家屬委任的律師柯朗普(Ben Crump)指出，布萊克是要結束一場家庭糾紛。司法廳新聞稿指出，警察獲報抵達現場調查時，布萊克承認自己有一把刀。警察試圖逮捕布萊克，並曾使用電擊棒想制伏他，但未成功。

新聞稿指出，布萊克接著走到他的SUV並打開駕駛座側門，31歲的薛斯基此時抓住布萊克襯衫，朝他後背開了七槍。刑事調查部門後來在布萊克車內駕駛側地板上，的確找到一把刀。車內並未發現其他武器。與事件相關的所有人員，目前都被停職。

威州司法廳刑事調查部門將在聯邦調查局、威州巡邏隊和基諾沙郡警長辦公室協助下，調查布萊克槍擊案，預計30天內向檢方提出完整報告。

29歲的布萊克23日遭薛斯基連開7槍，目前在醫院救治，腰部以下癱瘓。此案導致威州基諾沙郡一連三夜的示威與騷亂，25日更發生17歲白人少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)涉嫌開槍造成兩死一傷的悲劇。

瑞登豪斯的臉書專頁強烈支持「執法人員的命也是命」(Blue Lives Matter)、他的TikTok帳戶寫著「川普2020」，而他15歲時身穿全套警察制伏個人照，一直被放在芝加哥「公共安全學員計畫」臉書專頁中。