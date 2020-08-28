接受提名演說 川普：扭轉拜登從政47年破壞 就是我的政績

打破行政中立原則，也跨越疫情大流行下的社交限制，美國總統川普27日晚間在白宮發表被提名演說，他將重點放在民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)，批拜登為「空殼候選人，是特洛伊木馬」，拜登在勝選後將實施最極端的政策。

演講一開始，川普就提到德州等地剛面臨的颶風蘿拉，他說，政府正與各地地方政府緊密合作，不遺餘力挽救生命，這次颶風是150年來最大，人員和實際損失都能在預期之下，這是因為聯邦急難總署(FEMA)、執法部門和各州表現出色，他這周末將會前往現場視察。

川普說，當晚的美國人充滿感恩和無限樂觀，他鄭重接受共和黨提名，成為總統候選人。他說，共和黨、前總統林肯的政黨，將團結一致，歡迎數百萬名的民主黨人、中立選民、任何相信偉大美國的民眾，以及正直的美國人民。

川普說，「扭轉拜登從政47年來造成的破壞」就是他過去四年的政績。

川普說，選民面臨史上最清晰的抉擇，這是兩黨、兩種願景、兩種人生觀或兩項計畫議程；因川普執政解決了經濟、貿易、移民、犯罪、來自中國越來越大的威脅，和川普總統如何回應新冠肺炎大流行。

川普說，在民主黨全代會上，民眾幾乎聽不見他們有任何計畫，並不是因為他們沒有，而是因為他們的計畫都是最極端的提議。

川普陣營事前就批評，媒體對共和黨全代會的報導，自動過濾了共和黨人對拜登政策的批評意見，因此川普的演講更為砲火猛烈。

川普也提到，共和黨將團結一致，歡迎數百萬名的民主黨人、中立選民、任何相信偉大美國的民眾，以及正直的美國人民。

川普說，屹立不搖的美國精神將可勝過任何挑戰，也會讓美國民眾登上人民奮鬥的高峰。

在川普發表演說前，「紐約時報」報導了川普前一日接受電話專訪的內容，川普自認在四年擔任總統期間，變得更加謹慎；但問到第二任的他會和第一任有何不同，川普卻說，他認為會很相似，這是讓對手害怕，支持者讚許的做法。

報導說，川普稱執政成果斐然，股市表現令人驚艷，共和黨全代會非常成功，即便新冠肺炎奪走超過18萬條人命，川普仍認為對抗疫疫情表現良好；川普在專訪中表示，他認為沒考慮放棄連任，他已準備好再做四年，且感覺自己比四年前更好。

川普27日晚在白宮南草坪發表被提名演說，並廣邀超過1500名民眾和共和黨國會議員參與，副總統潘斯一家，也在場參與；不僅座位布置相當靠近，多數參與者都沒戴口罩，白宮前面搭起兩面大螢幕、擺放數十面的美國國旗，這是美國最高行政機關白宮首度舉行政治活動。

活動開始前，有數百人聚集在白宮北邊的「黑人的命也是命」大道上，擊鼓高喊「沒有正義、沒有和平」，這正是非裔男子佛洛依德(Grorge Floyd)遭警暴致死後，全國示威活動的主要口號；白宮選擇架設圍欄，阻止街道上的示威者闖入，從川普發表演講的南草坪，就能聽見外頭傳來的抗議口號和汽車喇叭聲。