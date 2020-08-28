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賀錦麗批川普唯我獨尊 川普指NBA罷賽已成政治組織
在美國總統川普27日晚間發表演說前夕，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在下午先舉行記者會，抨擊川普在疫情上進退失據，「在保護美國民眾這件事情上，川普失敗了；拜登說美國需要抗疫計畫，川普至今仍沒有計畫。」
這是賀錦麗首次以副總統候選人身分舉行記者會抨擊現任政府，她發表近20分鐘的演說，以威州非裔布萊克（Jacob Blake）遭警察開七槍，引發反警暴和種族問題為開場，談川普應對疫情也失敗了，並批評川普只在乎股市，且屈從在中國大陸政府之下。
面對美國各種天災和衝突，賀錦麗說，川普嚇壞了，且川普氣量狹小、懷有惡意。
賀錦麗說，川普不理解何謂「總統職務」，川普在乎的只有他自己，共和黨全代會只是讓川普自我感覺良好的安慰；但問題是，川普如今是美國總統，不應該只有他個人，還是關乎美國人的健康、安全與福祉。
川普稍早在白宮聽取颶風簡報時，被問到布萊克遭槍擊事件，川普並沒有回應；談到因為種族問題，引發NBA球員抵制出賽，川普說，他對NBA了解不多，但他認為民眾開始對NBA感到厭煩，NBA已經變成一個政治組織。
川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）接受財經電視台CNBC訪問表示，他今天就會與湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）聯繫討論此事，詹姆斯為NBA中主要的社會正義改革倡議者，也是知名反川普人士。
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