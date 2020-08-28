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川普將發表被提名演說 聚焦拜登「空殼、極端」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

共和黨全代會將在27日晚間閉幕，美國總統川普預計在白宮發表被提名演說。美聯社報導，川普將重點放在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），批拜登為「空殼候選人，是特洛伊木馬。」他也將批評拜登在勝選後實施最極端的政策。

川普競選團隊事前透露，川普會以「扭轉拜登從政47年來造成的破壞」作為自己過去4年的政績。

川普團隊指出，川普還會提到，選民面臨史上最清晰的抉擇，這是兩黨、兩種願景、兩種人生觀或兩項計畫議程；因川普執政解決了經濟、貿易、移民、犯罪、來自中國越來越大的威脅和川普總統如何回應新冠肺炎大流行。

川普將說，在民主黨全代會上，民眾幾乎聽不見他們有任何計畫，並不是因為他們沒有，而是因為他們的計畫都是最極端的提議。

美聯社報導，川普的演講將是砲火猛烈，因為媒體對共和黨全代會的報導，自動過濾了共和黨人對拜登政策的批評意見。

川普陣營指出，川普的演講不會全然充滿負面情緒，川普也會提到，共和黨將團結一致，歡迎數百萬名的民主黨人、中立選民、任何相信偉大美國的民眾，以及正直的美國人民。

川普將在演講中說，屹立不搖的美國精神將可勝過任何挑戰，也會讓美國民眾登上人民奮鬥的高峰。

正當共和黨舉行全代會之際，全美仍籠罩在新冠肺炎陰影之下，加州有野火、南部面臨颶風，威斯康辛州再度因警察暴力，爆發種族問題；川普助手告訴美聯社，川普將明確表示，當美國因疫情和種族問題面臨分裂，自己會團結這個國家。

川普 共和黨 拜登

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