潘斯提名演說 轟拜登「中共啦啦隊長」

美國副總統潘斯廿六日晚間在共和黨全代會上宣布，「我謙卑接受副總統候選人的提名」，隨後發表被提名演說。潘斯砲火對準民主黨總統候選人拜登。潘斯表示，這次選舉是美國價值與自由之戰；拜登是「激進左派的特洛伊木馬」、是「共產中國的啦啦隊長」，「拜登治下的美國，人民不會安全。」因拜登不願為警察撥款，生活將陷入混亂。

批對手砍警預算致暴亂

潘斯表示，川普和他三年前，從前任政府手中接過的政府，軍隊因預算削減陷入困境，經濟還在掙扎著脫離蕭條，伊斯蘭國控制一塊比賓州大兩倍的土地，美國所珍視的價值觀如宗教自由和生命權，正不斷接受衝擊。

潘斯說，這三年來，川普和他在華府的政壇沼澤中，建立世上最大的經濟體，使美國再度變得偉大。然而潘斯並未進一步解釋這項立論。

共和黨全代會第三日的主題為「英雄之地」，潘斯選在馬里蘭州巴爾的摩的麥克亨利堡發表被提名演說，該地為一八一二年對抗英國的戰爭中，防禦巴爾的摩的經典陣地，該戰役成為美國國歌「星條旗」的靈感來源，潘斯的演講緊扣「愛國」主題。

他將這場選舉定位為價值之戰，潘斯說，川普和他支持執法人員，維持法律與秩序，美國人知道，他們不必在執法人員或非裔鄰居兩者間作選擇，仍可改善生活；川普政府成立之初，就做到了，現在他們將繼續在白宮再做四年。

紐時：他忘了現在川普當家

同樣身為副總統，潘斯將自己的表現、共和黨的政績，和前任政府副總統拜登相較，他批評拜登，支持削減警務預算和支持混亂。

潘斯說，在川普領導下，警察會謹守執法原則，確保社會不致混亂；且川普政府永遠不會削減警察預算。紐約時報分析，美國的街頭混亂甚至暴動，潘斯似乎忘了現在是由川普當家。

潘斯說，民主黨參議員桑德斯告訴他的追隨者，拜登將會成為史上最自由派的總統，許多我們所支持的、幾年前還被視為激進的想法，現在已經是民主黨的主流意見。事實很清楚，拜登只會成為激進左派的特洛伊木馬。

受疫情影響，潘斯的演說為全代會上少數現場直播的時刻，且邀請支持者現場參與，支持者比肩而坐，並未保持社交安全距離。

潘斯曾任印第安納州州長與國會議員，是「基督徒、保守主義者、共和黨員」，從政經歷完整，二○一七年初搭配一個曝光度高、卻毫無政治經驗的企業家勝選入主白宮。潘斯為川普與福音派選民的連結，為共和黨催出宗教選票。