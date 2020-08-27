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信函投票不可靠？美情報官員反駁川普

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今年7月30日，川普總統發推特稱信函選舉會是「一個災難」，他還補充寫道，「民主黨人不斷聲稱外國勢力滲透選舉，但他們知道，信函選舉恰恰方便了外國勢力介入這場競爭。圖／德國之聲中文網
今年7月30日，川普總統發推特稱信函選舉會是「一個災難」，他還補充寫道，「民主黨人不斷聲稱外國勢力滲透選舉，但他們知道，信函選舉恰恰方便了外國勢力介入這場競爭。圖／德國之聲中文網

今年7月30日，川普總統發推特稱信函選舉會是「一個災難」，他還補充寫道，「民主黨人不斷聲稱外國勢力滲透選舉，但他們知道，信函選舉恰恰方便了外國勢力介入這場競爭。比這更糟糕呢，根本不能精準統計了！」川普總統不僅未加證實地抹黑信函選舉，同時他還表示，因為如此，他將不接受信函投票的結果。

美國情報部門讀到這些文字，差一點展開同總統公開對質。雖然他們沒有這麼做，但其對信函選舉的表態清楚地告訴人們，他們無法為總統背書。他們指出，沒有得到任何國外勢力插手信函投票的信息，也沒有看到信函選舉會為腐敗打開方便之門的跡象。

周三的一次會議期間，記者詢問了國家情報署一名高級官員有關外國勢力操縱美國選舉事宜，或者有無訊息顯示信函選舉便於製造假消息。這名官員說，沒有任何訊息或情報表明有敵對勢力、以任何一種形式，參與破壞信函投票。

一名聯邦調查局的高級官員也認為，沒有看到全國性協調破壞信函選舉的數據，但這可能因為全國各地選舉制度的不同，不過，操縱選舉結果並使之發揮影響，是「特別難辦到的」。這名官員說，聯邦調查局會持續調查任何腐敗案件。

這些官員們在回答問題時沒有提到川普總統，但他們的回答至少是對川普的間接回應。

中國更希望川普落選

在另一場由戰略與國際研究中心舉行的會議期間，報告人、美國聯邦司法部副部長羅森（Jeffrey Rosen）指出，美國迄今沒有得到影響投票以及改變票數的證據，但2016年確實發生了外國勢力影響美國公眾意見的情形，而這也影響到人們的信心。

情報官員警告道，外國勢力也許沒有插手信函選舉，但他們對美國總統大選懷有高度的關切是不爭的事實。他們說，本月觀察到俄羅斯有詆毀拜登的言行；他們還稱，中國更希望看到川普落選，並稱川普「變化無常」。不過，情報系統沒有具體指出中國為影響美國大選已採取了哪些措施。

與會者意識到，2020年大選將面臨前所未有的挑戰，比如，信函投票可造成點票工作持續數周之久。

聯邦國土安全部一名報告人說，網路襲擊從目前來看沒有特殊性，攻擊範圍局限於尋找系統的缺陷，他說，「同2016年相比，我們進步了很多，理解了攻擊活動的行為。目前的外來攻擊行動大部分被抵擋」。他還指出，像2016年伊利諾伊州選民的登記系統被駭客襲擊的類似事件沒有再發生。人們猜測，那次駭客襲擊是俄羅斯駭客所為。調查發現，那次駭客雖然在投票前攻入系統，但沒有改變數據。

李魚/石濤(美聯社等)

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美國大選 川普 駭客

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