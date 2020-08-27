砸逾180億元 美國政府計劃成立超級計算研究中心

「不要再來了...你們的民兵遊戲，正在摧毀這個社會！」美國2020年的種族與警察暴力衝突，再度於威斯康辛州的基諾沙市（Kenosha）火爆重演。23日，29歲的黑人男子布雷克（Jacob Blake），因拒絕盤查而遭警察從背後抓住，並於極近距離內連開7槍，打碎脊椎與腹腔。此一爭議事件，迅速重燃了「佛洛伊德（George Floyd）警暴致死案」後的社會憤怒；交織各種抗爭、反抗爭與警方鎮壓的近距混戰，也讓基諾沙陷入了暴力失控的瘋狂局面。之中，甚至有17歲的「外州少年」武裝北上，聲稱自己是「守護公署」的愛國民兵，進而朝街上開火射殺示威者，造成2死1重傷後逃亡。目前該名少年已被逮捕，但不同政治立場的美國媒體竟為了「極右民兵」或「救國少年」的事件人設，而再度陷入嚴重撕裂與對抗的社會衝突。

2020-08-27 12:47