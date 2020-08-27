砸逾180億元 美國政府計劃成立超級計算研究中心
美國政府今天宣布，未來5年將斥資6.25億美元（約新台幣183億2200萬元）成立人工智慧（AI）及量子計算研究中心。
法新社報導，根據美國能源部（DOE）發布的聲明，加上國內私營部門及學術機構投資3.4億美元（約新台幣99億6000萬元），總投資金額接近10億美元（約新台幣293億1400萬元）。
能源部表示，預計使用這筆錢成立12個研究機構，聚焦人工智慧與量子計算。
美國科技長克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）表示：「這些機構將成為加速美國創新及建構國內21世紀勞動市場的世界級樞紐。」
美國國家科學基金會（National ScienceFoundation）主席潘嘉納坦（SethuramanPanchanathan）指出，政府每年投入超過5億美元（約新台幣146億6200萬元）研究人工智慧，努力提升「美國競爭力」。
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