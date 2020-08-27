潘斯副總統提名演說 砲火對準拜登：他是特洛伊木馬

副總統潘斯26日晚間在共和黨全代會上宣布接受共和黨副總統候選人提名，隨後發表被提名演說，砲火對準民主黨總統候選人拜登。潘斯表示，這次選舉是美國價值與自由之戰；拜登是激進左派的特洛伊木馬，身處拜登的美國，人民不會安全，因拜登不願為警察撥款，生活將陷入混亂。

潘斯表示，川普和他三年前，從前任政府手中接過的政府，軍隊因預算削減陷入困境，經濟還在掙扎著脫離蕭條，伊斯蘭國(ISIS)控制一塊比賓州大兩倍的土地，美國所珍視的價值觀如宗教自由和生命權，正不斷接受衝擊。

潘斯說，這三年來，川普和他在華府的政壇沼澤中，建立世上最大的經濟體，使美國再度變得偉大。然而潘斯並未進一步解釋這項立論。

潘斯表示，今年11月的選舉，選民要問問自己，誰是你所信任有能力重建經濟的人？是一位自從大蕭條之後，主持史上最緩慢經濟復甦的職業政客，或是一個有能力創造世界上偉大經濟的公認領導人？

共和黨全代會第三日的主題為「英雄之地」，潘斯選在馬里蘭州巴爾的摩的麥克亨利堡(Fort McHenry)發表被提名演說，該地為1812年對抗英國的戰爭中，防禦巴爾的摩的經典陣地，該戰役成為美國國歌「星條旗」 (The Star-Spangled Banner)的靈感來源，潘斯的演講緊扣「愛國」主題。

他將這場選舉定位為價值之戰，潘斯說，川普和他支持執法人員，維持法律與秩序，美國人知道，他們不必在執法人員或非裔鄰居兩者間作選擇，仍可改善生活；川普政府成立之初，就做到了，現在他們將繼續在白宮再做四年。

同樣身為副總統，潘斯將自己的表現、共和黨的政績，和前任政府副總統拜登相較，他批評拜登，支持削減警務預算和支持混亂。

潘斯說，在川普領導下，警察會謹守執法原則，確保社會不致混亂；且川普政府永遠不會削減警察預算。

潘斯說，民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)告訴他的追隨者，拜登將會成為史上最自由派的總統，許多我們所支持的、幾年前還被視為激進的想法，現在已經是民主黨的主流意見。事實很清楚，拜登只會成為激進左派的特洛伊木馬。

剛剛請辭白宮顧問的川普盟友康威(Kellyanne Conway)以個人身分在全代會上替川普站台，她說，川普打破政治障礙起用她，在各界批評下，川普團隊贏得選舉，川普傾聽婦女的意見，還一遍遍告訴失去孩子的父母、失業的工人和染毒的青少年，「不要失去希望」。

康威說，川普要求她肩負打擊毒品的工作，在教育、預防和治療各層面投入歷史性的預算，解決問題，「這是我認識的川普，也是我們需要的總統，他選擇最艱難的戰鬥，並解決最複雜的問題」。

潘斯妻子凱倫潘斯(Karen Pence)細數美國有醫護人員、老師、急救人員、執法人員、雜貨店員、送貨員和農民等很多無名英雄，她呼籲這次選舉，投票給美國，向英雄致敬。

受疫情影響，潘斯的演說為全代會上少數現場直播的時刻，且邀請支持者現場參與，支持者比肩而坐，並未保持社交安全距離。

潘斯曾任印第安納州州長與國會議員，是「基督徒、保守主義者、共和黨員」，他從政經歷完整，2017年初搭配一個媒體曝光度極高、卻毫無政治經驗的企業家，贏得勝選入主白宮。潘斯為川普與福音派選民的連結，為共和黨催出宗教選票。