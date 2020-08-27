分析：颶風、野火、威州、疫情共和黨全代會視而不見？

共和黨舉行第三晚的全國代表大會(RNC)，試圖為川普總統營造出平穩的形象，但面對墨西哥灣沿岸颶風壟罩、加州野火肆虐、威斯康辛州抗議與新冠肺炎疫情，共和黨全代會前幾晚的演講卻幾乎隻字未提。

威州非裔布萊克(Jacob Blake)遭警察開七槍，造成下半身癱瘓的抗議越演越烈，密爾瓦基公鹿隊(Milwaukee Bucks)26日抵制職業籃球(NBA)季後賽開賽，抗議種族不公；第二晚共和黨全代會上，一名拉斯維加斯牧師也在開場時為布萊克祈禱。

公衛、經濟、環境與社會突發事件在歷史匯流，川普總統的壓力有增無減，距離選舉日僅剩十周，川普試圖重塑他民調落後的選戰；他26日在推特表示，聯邦政府已與颶風蘿拉(Hurricane Laura)行經路線的州和地方官員聯繫與合作。

新冠肺炎打亂川普的大會計畫，他不得不擱置北卡羅來納州和佛州的活動；第一夫人梅蘭妮亞25日在全代會上，比其他講者更直接談論因疫情而受苦的民眾，「我要向失去摯愛的每個人深表哀悼，並為受苦生病的人祈禱。」

共和黨人25日試圖展現川普包容的一面，川普特赦一名重罪更生人，並觀看數名移民的入籍典禮，共和黨希望藉此為川普打造人道形象。

不過，共和黨全代會的講者臨時缺席，又為大會增添幾分不確定性；川普競選團隊證實，哥亞食品(Goya Foods)執行長尤納努(Robert Unanue)26日晚因為「流程問題」不會出席；8月初他因讚賞川普，引發反對川普者抵制其公司產品。

另外，職業美式足球(NFL)前球員布魯爾(Jack Brewer)、原擬發表與無證移民相關演說的「天使媽媽」瑪莉．安．門多薩(Mary Ann Mendoza)也遭移除共和黨全代會講者名單。

共和黨全代會講者紛紛強調川普法治與秩序的訊息，他們警告，若選擇民主黨總統候選人白登領導美國，各城市將陷入暴力與動盪；川普26日推文，他將派聯邦探員到威州基諾沙(Kenosha)平息抗議，司法部表示將派遣聯邦調查局(FBI)與聯邦法警。