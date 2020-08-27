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共和黨全代會首位華人陳光誠喊 「中共是人類公敵」

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
陳光誠。美聯社
陳光誠。美聯社

共和黨全國代表大會第三晚，中國異見人士、盲人律師陳光誠受邀在全代會講話，為此次共和黨全代會首位華人面孔，他早先曾撰文支持川普政府的對中政策。

「直面暴政並不簡單」，陳光誠說，他本人抨擊中國的「一胎化」政策和其他不公時，遭到中共迫害、毒打和關押入獄，他感謝美國人民歡迎他和家人來到美國，「在這裡我們有了自由」。

「中共是人類公敵，恐嚇自己的人民，威脅世界的福祉，美國必須用其自由、民主、法制的價值，協同其他民主國家停止中共的侵略。」陳光誠說，「站出來反擊不公並不容易，但川普總統展現了領導這場戰鬥的勇氣，為了全世界。」他呼籲其他國家也加入這場「為了我們未來」的戰鬥。

陳光誠來自中國山東，自幼雙目失明，他未經專業法律訓練，自學法律知識為村民和殘疾人士維權，曾入選美國「時代」雜誌2006年時代百大人物；他因在2005年揭露山東省臨沂市政府強制墮胎遭軟禁，次年被捕入獄，2010年刑滿回家後繼續被軟禁，2012年躲入美國駐中國大使館，兩國還曾因此發生外交爭執，同年5月陳光誠與家人抵達美國。

他曾在紐約大學短暫訪學，後加入保守派智庫威瑟斯龐研究所(Witherspoon Institute)，也是美國天主教大學(Catholic University of America)政策與天主教研究研究所的教職；不過陳光誠的爭議不僅限於在中國，在海外異見人士社區也面臨批評，認為他推崇右翼觀點，與「為中國人權議題奮戰」反向而行；去年他在「華盛頓郵報」撰文，讚揚川普對北京的政策，指川普是在「努力打破那些讓中共得以長期不受約束行事的體制」。

川普競選團隊在嘉賓名單上形容陳光誠，是因「曝光中共的邪惡」而遭受中國當局迫害的受害者。

川普同日發推說，「中國官媒和領導人想要白登贏得美國大選，如果這事發生(然而並不會)，中國將占有我們的國家，而我們創紀錄的股票市場將暴跌」。

川普

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