6搖擺州民調：川普支持率上升 拜登仍小幅領先

CNBC新聞頻道與民調機構「改革調查」26日公布最新聯合民調指出， 在攸關2020年大選結果的六個搖擺州(swing states)，由於新冠病毒疫情逐漸趨緩，尋求連任的川普總統支持度出現成長，不過仍然落後於民主黨總統候選人拜登。

這項調查顯示，全美每日新增確診案例近來逐漸減少，反映出疫情可能逐漸獲得改善，住在六個搖擺州的選民原本對於疫情的緊張憂慮，也終於得以稍微放下。

統計顯示，過去兩周期間，川普在六個搖擺州的支持度上升，不過還沒能夠超越拜登。調查結果顯示，受訪者較為看好民主黨有能力處理疫情。

位於亞利桑納州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州的受訪選民當中，高達66%表示對於疫情感到憂心，這個數字比兩周之前相同調查中的69%略為下降。在這項調查中，對於疫情感到「極度憂心」的受訪者，則從兩周前的49%減少到目前的45%。

在這項聯合民調中，在六個搖擺州的受訪選民裡，46%支持川普的施政表現，54%不支持；26日公布的最新統計裡，則有48%受訪選民支持川普，52%不支持。這項調查是在21日至23日之間進行，對位於六州抽樣選出的4904名選民完成調查。

整體而言，拜登在這六州的支持度為49%，領先46%的川普。

統計顯示，拜登在亞利桑納州以49%支持度領先川普的47%，在佛羅里達州以49%支持度領先46%的川普，在密西根州以50%支持度領先川普的44%，在北卡羅來納州以48%支持度領先川普的47%，在賓州以49%支持度領先46%的川普，而在威斯康辛州也以49%支持度領先川普的44%。