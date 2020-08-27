史無前例！川普在全代會上行使「特赦權」無視總統禮範

共和黨全國黨代表大會25日晚電視轉播不到15分鐘，川普總統即出現在電視螢幕上，於白宮動用總統特赦權，簽署寬赦一名遭定罪服刑出獄的銀行搶劫犯龐德(Jon Ponder)；過去從不曾有總統在政治集會中行使特赦權，外界認為川普無視總統禮範傳統，出於政治目的使用公職特權，史無前例。

共和黨全代會頻頻出現一連串有損官箴的政治事件，促使多位法律專家提出警告，指多位白宮及川普政府官員可能已違反「哈契法」(Hatch Act)；該法禁止聯邦雇員利用公權力影響選舉，只有正副總統不受該法限制。

這些政治事件包括：國務卿龐培歐(Mike Pompeo)25日晚間從耶路撒冷為全代會發表講話，而過去從不曾有任何現任國務卿在全國黨代表大會上致辭。全代會同一天，國土安全部(DHS)代理部長沃爾夫(Chad Wolf)也在白宮主持五名新公民入籍儀式，川普在白宮參與入籍儀式並致辭。這也是首度有國土安全部門首長在全國黨代表大會上講話。

25日晚的共和黨全代會，是以第一夫人梅蘭妮亞在白宮玫瑰園演講作結，副總統潘斯26日晚從巴爾的摩麥克亨利堡(Fort McHenry)發表演說，那裡也是屬於聯邦財產；川普27日晚將在白宮南草坪發表演說，他的女兒兼白宮助理伊凡卡(Ivanka)將介紹他出場。

眾院民主黨人25日聲明表示，將調查龐培歐在以色列從事公務時於全代會發表演講，是否違反「哈契法」。龐培歐的發言人表示，川普競選總部雖將龐培歐正式官銜列入全代會時間表，但龐培歐演說並未占用任何國務院資源。

華盛頓大學聖路易法學院(Washington University in St. Louis School of Law)法律和政府倫理學教授凱瑟琳·克拉克(Kathleen Clark)說，入籍儀式安排顯然是共和黨全代會規畫的一部分，這是違反「哈契法」的行為。

她說，根據哈契法，聯邦雇員禁止使用其權力來影響任何總統候選人的選舉，川普和沃爾夫「對法律的蔑視令人震驚」。

白宮官員表示，總統參與入籍活動是一項在官網上公布的正式行程，競選總部決定將此公開內容用來作為競選之用，並未違法。