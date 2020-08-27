搶在川普提名演說前…賀錦麗華府開講 批川抗疫不力

川普總統在27日晚間將在共和黨全國代表大會上正式接受提名，角逐連任；民主黨方面在同一時間將祭出反制手段，由副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)發表演說，搶在川普發表提名演說前，檢討川普對抗新冠疫情不力的各種疏失。

民主黨總統候選人白登選舉幕僚對美聯社表示，賀錦麗在演說中將一一列舉川普身為國家領導人的重大失敗，同時說明白登對抗新冠病毒疫情、搶救經濟危機的政見亮點。

川普訂於27日晚間在白宮草坪發表接受提名演說，賀錦麗則提早在27日下午在華府開講，做為民主黨陣營對於共和黨全國大會落幕重頭戲的反制之道。

賀錦麗26日在一場募款動上表示：「部分演說內容將是他們絲毫不顧事實真理，而我們必須要處理各式各樣的謊言。」她說，此時此刻有許多美國民眾正為親朋好友染疫喪命而哀悼中，也為疫情讓生活變得天翻地覆而憂慮。

過去幾個月來，白登多次對川普提出類似批評，賀錦麗上周在民主黨全國大會以副總統候選人身分發表的提名演說中，延續了白登對川普的批評基調。不過，消息人士透露，賀錦麗27日對川普的抨擊將加重力道，將成為她正式出任白登選舉搭擋以來，對川普做出最為鏗鏘有力的檢視。

美聯社分析，賀錦麗27日擔任主角，代表民主黨檢討川普施政，對她來將是一次重大考驗，讓外界見識檢察官出身、也參加過民主黨黨內初選的她，在關鍵時刻是否拿出起訴案件一樣的能力對付川普，戳破川普揚顯各種豐功偉業的真相。

民主黨全國黨代表大會結束後，賀錦麗多數時間留在華府，透過視訊連線與白登選舉幕僚合作，在26日則有三場視訊募款活動的行程，外加一場在密西根州舉辦的非洲裔女性網路座談。2016年大選時，由於非洲裔選票較2012年選舉大幅流失，導致川普在密西根州險勝。