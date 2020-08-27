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威州事件／警察制伏嫌犯為何要開那麼多槍？

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
威斯康辛州基諾沙市發生非裔男，29歲的布雷克（Jacob Blake Jr）遭白人警察謝斯基（Rusten Sheskey）開槍，導致下半身癱瘓，引爆連日抗爭。 美聯社
威斯康辛州基諾沙市發生非裔男，29歲的布雷克（Jacob Blake Jr）遭白人警察謝斯基（Rusten Sheskey）開槍，導致下半身癱瘓，引爆連日抗爭。 美聯社

威州警察為什麼要對一個嫌犯連開那麼多槍？首先，警察認為嫌犯可能傷害甚至殺害執法人員或旁觀者時，他們所受的訓練就是「連續開槍」，直到把對方制伏為止。

這幾秒鐘內就「執行完畢」的訓練，如今成為全美最熱議話題：開那麼多槍有道理嗎？特別在5月才發生非裔佛洛伊德致死事件，如今又有29歲三個孩子的布萊克(Jacob Blake)在孩子眼前遭警察連開七槍，打成癱瘓。

警方說詞千篇一律是，逮捕人犯是「高度緊張」的局面，執法人員的腎上素飆高，這事實總該受到尊重，不過有線電視新聞網(CNN)探究發現還有其他因素，造成連續開槍成「習」，到「習慣成自然」的地步。

CNN引述南卡大學法學院專攻警政的史塔夫頓副教授(Seth Stoughton)說，教科書明白寫著，面對威脅時，無論如何先開槍「消除威脅」再說，而且要連續開火，直到嫌犯不再構成威脅。

為什麼一定要開那麼多槍呢？多人一起執法時，這叫「同情性」或「反射式」火力，一組警察中，只要有人開了第一槍，其他人即使不覺得嫌犯有多危險，都會「自動」補他幾槍。史塔夫頓說，亂槍中，警察可能誤以為嫌犯還擊了，結果所有在場警察都毫無必要地拚命向嫌犯開槍。

警察開槍命中率其實不高。達拉斯警察局2019年分析130個警察開槍案件的報告指出，警察即使近距離開槍，命中率僅35%；1990年紐約市警察的命中率更僅23%。

本身有39年執法經驗的警界顧問亞歷山大(Cedric Alexander)說，場面緊張、警察更緊張，影響他們的判斷力，以致連開多槍。

歸根究柢，史塔夫頓說，開太多槍顯示警察訓練不足，無法判斷嫌犯是否攜槍，加上缺乏自信，先把對方制伏再說，「這點，我們不應該忽視」。

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