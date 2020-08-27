威州騷亂 川普：將派聯邦幹員平暴 白登：燒毀社區不是抗議

威斯康辛州基諾沙郡非裔男子布萊克遭警察槍擊事件引發大規模抗議和社區動亂後，兩黨總統候選人分別表達立場，川普總統表示將派出聯邦幹員平定暴動；白登譴責暴力行動，指「燒毀社區不是抗議」。

川普強調「法律與秩序」，他發推文表示：「我們絕不允許在美國的街道上有搶劫、縱火、暴力和毫無法治的惡行出現。今天，我將派出聯邦幹員和國民兵到威州基諾沙，恢復法律和秩序。」

威州州長艾弗斯(Tony Evers)已派遣國民兵，並在25日晚間推文表示，他計畫增援以「確保民眾的安全，保護周政府建築和重要基礎設施，支援第一線救護人員和消防隊。」

目前抗議已持續三天，甚至一度失控，25日就有兩人遭槍擊死亡，還有一人受傷。自從佛洛伊德(George Floyd)之死，川普已針對警察改革簽署行政命令，但無實際效力。幾個月下來，他反倒對示威者採取強硬態度，稱之為暴動和暴力的根源。

藉著暴動，川普在推特上經常以「法律與秩序」，試圖為自己競選連任加分。他更藉機抨擊對手白登，稱若讓他執政，暴亂將遍地開花。川普也指控白登想「刪減警局預算」，不過白登矢口否認。

白登26日公開發聲，呼籲威州民眾進行和平示威；他說破壞建築物和在鄰近街坊放火的行為，無法達成種族正義的目的。他表示：「對暴力行為抗議是你的權利，但將社區燒毀已經不是抗議；這是不必要，且危害同胞生命的暴力行為。這會摧毀和迫使服務社區的商家關門，這是非常不妥當的行為。」

白登也譴責警察從背後對布萊克開槍的行徑，他說：「看了影片這真的讓我作嘔。」白登也表示已和布萊克的家屬通話，他說：「我告訴他們，正義將被伸張。」他也呼籲民眾：「為每一位非裔父母著想，並且自問，這是否是我們想要的美國？」