快訊

北北基升級豪雨、士林區一級淹水警戒！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

評／滲透遠超「千人計畫」？陸在全球廣設人才招募站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威州騷亂 川普：將派聯邦幹員平暴 白登：燒毀社區不是抗議

世界日報 / 編譯林育正／綜合26日電
威州小城肯諾夏市23日發生26歲非裔青年布雷克遭連開七槍而癱瘓，事件引發連續三天晚上的抗議暴動，市面多家商店無辜遭到抗議者的攻擊焚燒。(美聯社)
威州小城肯諾夏市23日發生26歲非裔青年布雷克遭連開七槍而癱瘓，事件引發連續三天晚上的抗議暴動，市面多家商店無辜遭到抗議者的攻擊焚燒。(美聯社)

威斯康辛州基諾沙郡非裔男子布萊克遭警察槍擊事件引發大規模抗議和社區動亂後，兩黨總統候選人分別表達立場，川普總統表示將派出聯邦幹員平定暴動；白登譴責暴力行動，指「燒毀社區不是抗議」。

川普強調「法律與秩序」，他發推文表示：「我們絕不允許在美國的街道上有搶劫、縱火、暴力和毫無法治的惡行出現。今天，我將派出聯邦幹員和國民兵到威州基諾沙，恢復法律和秩序。」

威州州長艾弗斯(Tony Evers)已派遣國民兵，並在25日晚間推文表示，他計畫增援以「確保民眾的安全，保護周政府建築和重要基礎設施，支援第一線救護人員和消防隊。」

目前抗議已持續三天，甚至一度失控，25日就有兩人遭槍擊死亡，還有一人受傷。自從佛洛伊德(George Floyd)之死，川普已針對警察改革簽署行政命令，但無實際效力。幾個月下來，他反倒對示威者採取強硬態度，稱之為暴動和暴力的根源。

藉著暴動，川普在推特上經常以「法律與秩序」，試圖為自己競選連任加分。他更藉機抨擊對手白登，稱若讓他執政，暴亂將遍地開花。川普也指控白登想「刪減警局預算」，不過白登矢口否認。

白登26日公開發聲，呼籲威州民眾進行和平示威；他說破壞建築物和在鄰近街坊放火的行為，無法達成種族正義的目的。他表示：「對暴力行為抗議是你的權利，但將社區燒毀已經不是抗議；這是不必要，且危害同胞生命的暴力行為。這會摧毀和迫使服務社區的商家關門，這是非常不妥當的行為。」

白登也譴責警察從背後對布萊克開槍的行徑，他說：「看了影片這真的讓我作嘔。」白登也表示已和布萊克的家屬通話，他說：「我告訴他們，正義將被伸張。」他也呼籲民眾：「為每一位非裔父母著想，並且自問，這是否是我們想要的美國？」

延伸閱讀

美台如膠似漆？孫大千：民進黨應要求川普表態這5件事

中國盲人律師陳光誠挺川普 控訴中共是人類敵人

威州基諾沙市連日動亂 川普派出國民兵支援

龐培歐從中東隔空挺川普 紐時：他鋪路下屆大選

相關新聞

潘斯全代會上演說批拜登「共產中國的啦啦隊長」

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會發表被提名演說，砲火對準民主黨總統候選人拜登。潘斯表示，拜登是「激進左派的特洛伊...

美國人自相殘殺？NBA罷賽撐示威，與射殺示威者的17歲少年

「不要再來了...你們的民兵遊戲，正在摧毀這個社會！」美國2020年的種族與警察暴力衝突，再度於威斯康辛州的基諾沙市（Kenosha）火爆重演。23日，29歲的黑人男子布雷克（Jacob Blake），因拒絕盤查而遭警察從背後抓住，並於極近距離內連開7槍，打碎脊椎與腹腔。此一爭議事件，迅速重燃了「佛洛伊德（George Floyd）警暴致死案」後的社會憤怒；交織各種抗爭、反抗爭與警方鎮壓的近距混戰，也讓基諾沙陷入了暴力失控的瘋狂局面。之中，甚至有17歲的「外州少年」武裝北上，聲稱自己是「守護公署」的愛國民兵，進而朝街上開火射殺示威者，造成2死1重傷後逃亡。目前該名少年已被逮捕，但不同政治立場的美國媒體竟為了「極右民兵」或「救國少年」的事件人設，而再度陷入嚴重撕裂與對抗的社會衝突。

美大選首場辦論下月登場 川普要求拜登先做藥檢

美國總統大選逼近，現任總統川普（Donald Trump）呼籲自己的對手、民主黨候選人拜登（Joe Biden）在下個月...

威州事件／警察制伏嫌犯為何要開那麼多槍？

威州警察為什麼要對一個嫌犯連開那麼多槍？首先，警察認為嫌犯可能傷害甚至殺害執法人員或旁觀者時，他們所受的訓練就是「連續開槍」，直到把對方制伏為止。

威州騷亂 川普：將派聯邦幹員平暴 白登：燒毀社區不是抗議

威斯康辛州基諾沙郡非裔男子布萊克遭警察槍擊事件引發大規模抗議和社區動亂後，兩黨總統候選人分別表達立場，川普總統表示將派出聯邦幹員平定暴動；白登譴責暴力行動，指「燒毀社區不是抗議」。

威州騷亂現場 17歲白人少年在街上槍殺2人被捕

在威斯康辛州非裔布萊克(Jacob Blake)遭警察槍傷、引爆示威及動亂的第三晚，一名17歲白人槍手25日在混亂的基諾沙(Kenosha)持半自動步槍將兩人射殺身亡、一人受傷。警方數小時後以涉嫌一級蓄意殺人罪，在伊利諾州將槍手逮捕。

接受提名 潘斯：今年底選舉是自由和保守價值之戰

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會上宣布，「我謙卑接受副總統候選人的提名」，隨後發表被提名演說。潘斯表示，這次選舉...

龐培歐從中東隔空挺川普 紐時：他鋪路下屆大選

人在中東訪問的美國國務卿龐培歐廿五日在行政中立的爭議聲中，以錄影形式登上共和黨全代會，成為至少七十五年來首位在總統提名全...

共和黨全國大會 自嗨派對 粉飾太平

此刻正進行的美國共和黨全國代表大會，傾全力為爭取連任的川普營造「另類現實」。在那個平行時空中，新冠肺炎疫情已是過去式，美...

共和黨全國大會 價值扭曲 川普第一

共和黨全國代表大會廿四日登場首夜，川普總統並未說明共和黨的黨綱，對於未來施政目標也僅簡單列舉，國家廣播公司（ＮＢＣ）分析...

閨密爆料！梅蘭妮亞稱女兒伊凡卡…蛇

美國第一夫人梅蘭妮亞廿五日在共和黨全國代表大會上發表演說，而她的密友沃可夫將在九月一日出版的新書中爆料，美國總統川普的女...

悼新冠死者 梅蘭妮亞幫川普搶婦女票

美國共和黨全國代表大會廿五日進行第二天議程，第一夫人梅蘭妮亞發表感性演說，哀悼死於新冠肺炎的民眾及呼籲族群包容，為總統川...

熱門新聞

警告美國 北京朝南海發射兩枚飛彈

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

反對大陸南海軍事化 美國宣布：制裁中國交通建設等24家中企

24家陸企助南海進行軍事建設 美國出手制裁

美股漲不停是何因？分析師：會漲到新黑天鵝飛來為止

印尼超驚悚鬼月習俗 挖出親人屍骨打扮一同遊行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。