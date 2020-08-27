威州騷亂現場 17歲白人少年在街上槍殺2人被捕

在威斯康辛州非裔布萊克(Jacob Blake)遭警察槍傷、引爆示威及動亂的第三晚，一名17歲白人槍手25日在混亂的基諾沙(Kenosha)持半自動步槍將兩人射殺身亡、一人受傷。警方數小時後以涉嫌一級蓄意殺人罪，在伊利諾州將槍手逮捕。

網路流傳的影片顯示，17歲的瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)當晚與一群持槍平民一起守衛一處店家，後來他慌忙離開，口中還說：「我剛殺了一個人」；緊接著多名示威者在路上追逐他，多人大喊「他開槍殺了人！」數人徒手抓他或拿滑板打他，他抓起半自動步槍四處掃射，兩人中槍倒地，周圍群眾驚惶躲避。

據目擊者證詞和手機影像顯示，瑞登豪斯開槍殺人後，警笛聲在附近響起，他起身高舉雙手，朝警察及裝甲車方向走去，附近不少人高喊「把他抓起來，他剛開槍殺了人」，但警察並未攔下他，瑞登豪斯當下離開現場。

與此同時，有手機錄像顯示，警察稍早曾從裝甲車內丟出瓶裝水，給街上的武裝平民，其中一人明顯是槍手瑞登豪斯。警察擴音器當時傳出話語：「我們感謝你們在這裡。」

法庭文件顯示，瑞登豪斯是伊利諾州林登赫斯特(Lindenhurst)基督教青年會(YMCA)救生員，全案將轉至威州聽證。據威州法律，刑事司法系統視17歲或以上者為成年人；威州18歲及以上者公開攜帶槍支屬合法行為，毋需許可證。

瑞登豪斯的臉書專頁大都在讚揚執法人員，並提及他支持「執法人員的命也是命」(BlueLives Matter)運動，除了有他手持突擊步槍照片，還有芝加哥警察局等各種執法機構徽章照片。

威州民主黨州長艾維斯(Tony Evers)在案發後授權派遣500名國民兵成員維護基諾沙郡治安，人數再加一倍。

針對警方未在第一時間逮捕瑞登豪斯，郡警長貝斯(David Beth)描述現場混亂、充滿高呼和尖叫、無線電通訊混雜，到處都是人，「在此高壓情況下，很難有全面視野知道外面情況為何」。

兩名死者分別是26歲的威州銀湖居民Anthony Huber和另一位36歲的基諾沙市居民。傷者是36歲的威州西艾利斯市男子，無生命危險。