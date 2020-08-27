接受提名 潘斯：今年底選舉是自由和保守價值之戰

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會上宣布，「我謙卑接受副總統候選人的提名」，隨後發表被提名演說。潘斯表示，這次選舉是美國價值與自由之戰，「美國是會變得更加保守或自由，選擇哪個政黨並不重要，這次選舉是在選擇，美國是否仍然是美國？」

潘斯表示，川普和他3年前，從前任政府手中接過的政府，軍隊因預算削減陷入困境，經濟還在掙扎著脫離蕭條，伊斯蘭國（ISIS）控制一塊比賓州大兩倍的土地，美國所珍視的價值觀如宗教自由和生命權，正不斷接受衝擊。

潘斯說，這3年來，川普和他在華府的政壇沼澤中，建立世上最大的經濟體，使美國再度變得偉大。然後來自中國大陸的新冠病毒襲擊美國，川普採取前所未有的手段，阻止旅客從全世界第二大經濟體（指中國大陸）入境，這為美國贏得寶貴時間，這是世界大戰以來最大的一次國家動員，聯邦政府提供資源，與州長與私人企業緊密合作，美國每天進行80萬次測試，協調調派數十億件的個人醫療設備以保護醫護，在100天內創造出10萬台呼吸器，上周美國開發出血漿療法。

雖然潘斯這樣說，但同日，美國因新冠肺炎死亡人數逼近18萬，感染人數超過582萬。潘斯說，他為逝者哀悼，為美國人祈禱。

當美國西岸正面臨颶風和野火的威脅，威斯康辛州的基諾沙（Kenosha）23日傳出一名非裔男子布萊克（Jacob Blake）遭警察從背後連續槍擊，腰部以下癱瘓，再度點燃反警暴怒火，示威動亂持續至今。

潘斯說，在颶風來襲之前，為受影響的美國家庭和社區祈禱，聯邦政府正與州政府緊密合作，動員人力和物資協助救治傷者。

他也提到，無論是在明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）、緬因州的波特蘭（Portland）或威斯康辛州的基諾沙，暴力行為都必須停止，以捍衛美國的自由，為不同種族、信仰和膚色的美國人提供法律和秩序。

潘斯表示，今年11月的選舉，選民要問問自己，誰是你所信任有能力重建經濟的人？是一位自從大蕭條之後，主持史上最緩慢經濟復甦的職業政客，或是一個有能力創造世界上偉大經濟的公認領導人？

共和黨全代會第三日的主題為「英雄之地」，潘斯選在馬里蘭州巴爾的摩的麥克亨利堡（Fort McHenry）發表被提名演說，該地為1812年對抗英國的戰爭中，防禦巴爾的摩的經典陣地，該戰役成為美國國歌「星條旗」（The Star-Spangled Banner）的靈感來源，潘斯的演講緊扣「愛國」主題。

受疫情影響，潘斯的演說為全代會上少數現場直播的時刻，且邀請支持者現場參與，他們比肩而坐，並未保持社交安全距離，多數人沒有戴上口罩，數度高喊「再做四年」，川普與第一夫人梅蘭妮亞在潘斯演講結束後現身，與支持者短暫地近距離互動。

潘斯曾任印第安納州州長與國會議員，是「基督徒、保守主義者、共和黨員」，他從政經歷完整，2017年初搭配一個媒體曝光度極高、卻毫無政治經驗的企業家，贏得勝選入主白宮。潘斯為川普與福音派選民的連結，為共和黨催出宗教選票。

潘斯作為川普的副手近4年時間，遭批對川普「過度忠誠」。外界關注，川普若在年底連任，潘斯將成為2024年總統大選共和黨內的領先跑者。