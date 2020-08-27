快訊

稱「嬰靈附身」虐死1歲半女童 惡表姊還「提議分屍」判無期定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潘斯全代會上演說批拜登「共產中國的啦啦隊長」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副總統潘斯(右)。 法新社
美國副總統潘斯(右)。 法新社

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會發表被提名演說，砲火對準民主黨總統候選人拜登。潘斯表示，拜登是「激進左派的特洛伊木馬」、是「共產中國的啦啦隊長」，「拜登治下的美國，人民不會安全。」

同為副總統，潘斯將自己的表現、共和黨的政績，和前任政府副總統拜登相較，他批評拜登，支持削減警務預算和支持混亂。

「當被問到是否支持砍掉執法預算，拜登說『是的，當然』。」潘斯說，「事實是，拜登治下的美國，你不會安全。」

潘斯說，在美國總統川普領導下，警察會謹守執法原則（Thin Blue Line），確保社會不致混亂，且川普政府永遠不會削減警察預算。

潘斯說，民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）告訴他的追隨者，拜登將會成為史上最自由派的總統，許多他們所支持的、幾年前還被視為激進的想法，現已是民主黨的主流意見。

潘斯說，事實很清楚，拜登只會成為激進左派的特洛伊木馬。

潘斯說，川普挺身而出，結束了向中國大陸投降的時代；拜登則是共產中國的啦啦隊長，拜登要廢除所有為美國勞工提供公平競爭條件的關稅，還在疫情初始，批評川普政府暫停接受來自中國大陸的旅客。

拜登 潘斯 川普

延伸閱讀

共和黨全國大會 價值扭曲 川普第一

悼新冠死者 梅蘭妮亞幫川普搶婦女票

川普獲共和黨正式提名！若拜登勝選股市就慘了？3角度分析美股走勢

川粉親友助講 「拜登是政壇尼斯湖水怪」

相關新聞

潘斯全代會上演說批拜登「共產中國的啦啦隊長」

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會發表被提名演說，砲火對準民主黨總統候選人拜登。潘斯表示，拜登是「激進左派的特洛伊...

接受提名 潘斯：今年底選舉是自由和保守價值之戰

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會上宣布，「我謙卑接受副總統候選人的提名」，隨後發表被提名演說。潘斯表示，這次選舉...

龐培歐從中東隔空挺川普 紐時：他鋪路下屆大選

人在中東訪問的美國國務卿龐培歐廿五日在行政中立的爭議聲中，以錄影形式登上共和黨全代會，成為至少七十五年來首位在總統提名全...

共和黨全國大會 自嗨派對 粉飾太平

此刻正進行的美國共和黨全國代表大會，傾全力為爭取連任的川普營造「另類現實」。在那個平行時空中，新冠肺炎疫情已是過去式，美...

共和黨全國大會 價值扭曲 川普第一

共和黨全國代表大會廿四日登場首夜，川普總統並未說明共和黨的黨綱，對於未來施政目標也僅簡單列舉，國家廣播公司（ＮＢＣ）分析...

閨密爆料！梅蘭妮亞稱女兒伊凡卡…蛇

美國第一夫人梅蘭妮亞廿五日在共和黨全國代表大會上發表演說，而她的密友沃可夫將在九月一日出版的新書中爆料，美國總統川普的女...

悼新冠死者 梅蘭妮亞幫川普搶婦女票

美國共和黨全國代表大會廿五日進行第二天議程，第一夫人梅蘭妮亞發表感性演說，哀悼死於新冠肺炎的民眾及呼籲族群包容，為總統川...

非裔男遭警槍傷威州連3晚動亂 警方：2死1傷

美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市遭警方開7槍重傷，當地已連續3晚發生動亂，並衍生槍枝暴力...

在白宮政治集會 法學專家：川普不道德行徑新層次

共和黨全國代表大會(RNC)如火如荼進行，川普總統將白宮當作日常政治集會場所之舉，招致撻伐且引發官箴討論，但也有部分方法可以規避違法行事。

梅蘭妮亞現身共和黨黨代會：川普從不掩飾感受和想法

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）對所有還不了解川普的人說，川普從不掩飾自己的感受和想法。 「不管你喜不喜歡，你總是知道他在想什麼。」拿著講稿發言的第一夫人顯得有些緊張，而白宮玫瑰園出現的一些笑聲...

非裔男遭警槍傷威州連日動亂 3人中彈一人喪命

美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市遭警方開7槍重傷後，已連續3晚發生動亂，今天凌晨突然出現...

女子急救不治後「裝屍袋2小時」 葬儀社嚇壞：還在呼吸

日前在美國底特律發生一起誇張的醫療過失，一名患有先天性腦性麻痺女子，因爲呼吸困難打電話求救，最後被醫護人員搶救後宣布沒有生命跡象，便將她裝進屍袋內。直到幾個小時後當地殯儀館的員工準備處理屍體時，才看到她仍在呼吸。

熱門新聞

警告美國 北京朝南海發射兩枚飛彈

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

24家陸企助南海進行軍事建設 美國出手制裁

反對大陸南海軍事化 美國宣布：制裁中國交通建設等24家中企

美股漲不停是何因？分析師：會漲到新黑天鵝飛來為止

印尼超驚悚鬼月習俗 挖出親人屍骨打扮一同遊行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。