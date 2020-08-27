潘斯全代會上演說批拜登「共產中國的啦啦隊長」

美國副總統潘斯26日晚間，在共和黨全代會發表被提名演說，砲火對準民主黨總統候選人拜登。潘斯表示，拜登是「激進左派的特洛伊木馬」、是「共產中國的啦啦隊長」，「拜登治下的美國，人民不會安全。」

同為副總統，潘斯將自己的表現、共和黨的政績，和前任政府副總統拜登相較，他批評拜登，支持削減警務預算和支持混亂。

「當被問到是否支持砍掉執法預算，拜登說『是的，當然』。」潘斯說，「事實是，拜登治下的美國，你不會安全。」

潘斯說，在美國總統川普領導下，警察會謹守執法原則（Thin Blue Line），確保社會不致混亂，且川普政府永遠不會削減警察預算。

潘斯說，民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）告訴他的追隨者，拜登將會成為史上最自由派的總統，許多他們所支持的、幾年前還被視為激進的想法，現已是民主黨的主流意見。

潘斯說，事實很清楚，拜登只會成為激進左派的特洛伊木馬。

潘斯說，川普挺身而出，結束了向中國大陸投降的時代；拜登則是共產中國的啦啦隊長，拜登要廢除所有為美國勞工提供公平競爭條件的關稅，還在疫情初始，批評川普政府暫停接受來自中國大陸的旅客。