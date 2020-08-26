梅蘭妮亞現身共和黨黨代會：川普從不掩飾感受和想法

（德國之聲中文網）美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）對所有還不了解川普的人說，川普從不掩飾自己的感受和想法。 「不管你喜不喜歡，你總是知道他在想什麼。」拿著講稿發言的第一夫人顯得有些緊張，而白宮玫瑰園出現的一些笑聲，則令她得到短暫的放鬆。

梅蘭妮亞·川普（Melania Trump）對這樣的場合有些怯場，但是在黨代表大會的第二天晚上，共和黨人將她稱為明星。川普被描述成是一位表裡如一、工作勤奮和令人愛戴的總統，梅蘭妮亞則應該扮演見證人的角色。

梅拉尼亞承諾為新冠病毒受害者提供幫助

為了證明這一點，梅蘭妮亞還談到對新冠病毒感染者提供幫助的問題。這位現年50歲的第一夫人承諾：「唐納德要對所有受到這一可怕疫情影響的人都給予關照，他才會放心。」梅蘭妮亞說，你們並不孤單。與其丈夫完全不同的是，祖籍斯洛文尼亞的美國第一夫人以滿腔的愛國情懷擁抱這個國家。她說，美國在新冠疫情期間具有如此凝聚力使她深受感動。

她說，和所有人一樣，在過去的幾周裡，她也思考了奴隸制和種族主義的問題。她說：「這是一個嚴酷的現實，對我們的部分歷史我們並不感到自豪。」她敦促美國人團結起來，吸取歷史教訓，共同展望未來。

梅拉尼亞自寫講稿

白宮此前公布消息說，與4年前共和黨提名大會所不同的是，這一次梅蘭妮亞的演講稿全部是她自己撰寫的。而4年前一名工作人員為她撰寫的演講稿，與前總統夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）曾經做過的一個演講有很多驚人相似之處。

昨天（8月25日），川普家族其他成員的講話則少有溫情。他們堅定支持共和黨的政策。川普最小的女兒蒂芙尼（Tiffany）還指責媒體和科技巨頭操縱和控制美國人。川普的小兒子埃裡克（Eric）則將他的父親描繪成為大多數民眾的利益而奮鬥的勇士。在其父公司工作的36歲小川普說，他的父親不是因為他需要這份工作而參加競選，而是因為他知道，勤奮工作的人在這個國家被拋棄了。

國務卿蓬佩奧引發不滿

總統本人僅在兩個預先錄制的影片中亮相。他赦免了被判刑的銀行搶劫犯喬恩·龐德（Jon Ponder）。龐德在獄中請求上帝寬恕，之後成立了一個囚犯倡議組織。川普說，喬恩的一生是救贖力量的最佳見證。之後，川普還協助辦理了五位移民的入籍事宜。

在美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo）從耶路撒冷發來的一段影片中，蓬佩奧再次批評了中國共產黨。他贊揚川普打破了中共的面紗，揭露了其咄咄逼人的掠奪本質。

與此同時，蓬佩奧也因為打破不直接參與選戰的傳統而引發不滿。為了不危及其職務的獨立性，美國前任國務卿們都明確表示不參與總統競選。而在蓬佩奧的影片中，他大肆贊揚了川普外交政策所取得的成就。

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