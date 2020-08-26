美教授得知學生來自武漢 卻脫口「讓我戴上口罩」引爭議

美國密西根大學（University of Missouri）一名副教授喬爾（Joel Poor）日前進行線上雲端課程時，得知其中有一名同學來自中國武漢，便稱「請讓我戴上口罩」，引發網友質疑這名教授的行為透露出排華、種族歧視的態度。

綜合媒體報導，喬爾在上雲端課程時，與參與課程的同學們稍微寒暄，並詢問是否有來自美國以外國家的學生，一名男學生便應聲回答自己來自中國，喬爾追問「來自中國哪裡？」男學生回答「事實上，我來自武漢」。

喬爾聽聞學生來自武漢後面露震驚，並稱「請讓我戴上口罩」，且作勢轉身要去拿口罩。這段影片被上傳到網路上，引發網友轉傳，有網友就批評喬爾根本是種族歧視。

事後，喬爾表示當下說出這段話是在開玩笑，「對於被我的言論感到冒犯的人，我在此誠摯的道歉」，他也透露自己已經被解雇了。而密西根大學發言人巴斯卻回應，「喬爾因不當言論被解除教職，但他現在仍是學校的職員，事件已轉交相關單位調查及處置」。

雖然喬爾因這段言論引起爭議，但也有喬爾的學生出面聲援他，有人就說喬爾是一位很有智慧又幽默的好老師，誰都知道他是在開玩笑。PO出這段影片的同學也表示，自己認識這名來自武漢的同學，他覺得老師只是在開玩笑，根本不覺得有被冒犯。