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大自然的韌性！加州兩千年紅木森林在野火中倖存
美國加州野火繼續肆虐，乾燥氣候助長下，當地消防單位估算、至今約有10平方公里面積的林地被破壞，火勢甚至延燒到加州最古老的州立公園，民眾紛紛擔心裡頭珍貴、樹齡達2000年的紅木森林會挺不過這次的野火肆虐。
但據外媒報導，美聯社記者和攝影師本周一在大盆地紅木州立公園（Big Basin Redwoods State Park）徒步穿越了著名的紅木步道，證實了大多數紅木都在這場大火中倖存，有「森林之母」之稱的美洲杉巨樹也依舊聳立。
致力於保護紅木及其棲息地的環保組織「Sempervirens基金會」的保育總監麥克倫登（Laura McLendon）表示：「這真是個好消息，我無法告訴你這讓我放了多少心。」
縱使州立公園的總部、其他小型建物及露營地基礎設施皆被燒毀，「但森林沒有消失，」麥克蘭登說：「它會繼續生長，我在大盆地和其他州立公園見過的每一棵古老紅木都有火傷痕跡，他們可是經歷過多次比這次還嚴重的狀況。」
大盆地紅木州立公園於1902年開放，象徵紅木保育的起源。該州立公園每年有25萬名外國遊客，走過紅木小徑的人數也達到百萬。該公園先前才因新冠肺炎趨緩而重新開放，現在又遇到加州野火而關閉，幾棵倒塌的大樹阻擋了入口，有些甚至還在燃燒。
儘管重建露營地需要費一番功夫，但麥克倫登表示「這片森林某種程度上正在自我恢復。」
州立公園區警司斯波勒（Chris Spohrer）也很高興得知紅木森林熬過大火。他說：「這些樹木之所以如此古老，就是因為它們具有韌性。」
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