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大自然的韌性！加州兩千年紅木森林在野火中倖存

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
大盆地紅木州立公園先前才因新冠肺炎趨緩而重新開放，現在又遇到加州野火而關閉。幾棵倒塌的大樹阻擋了入口，有些甚至還在燃燒。美聯社
大盆地紅木州立公園先前才因新冠肺炎趨緩而重新開放，現在又遇到加州野火而關閉。幾棵倒塌的大樹阻擋了入口，有些甚至還在燃燒。美聯社

美國加州野火繼續肆虐，乾燥氣候助長下，當地消防單位估算、至今約有10平方公里面積的林地被破壞，火勢甚至延燒到加州最古老的州立公園，民眾紛紛擔心裡頭珍貴、樹齡達2000年的紅木森林會挺不過這次的野火肆虐。

但據外媒報導，美聯社記者和攝影師本周一在大盆地紅木州立公園（Big Basin Redwoods State Park）徒步穿越了著名的紅木步道，證實了大多數紅木都在這場大火中倖存，有「森林之母」之稱的美洲杉巨樹也依舊聳立。

致力於保護紅木及其棲息地的環保組織「Sempervirens基金會」的保育總監麥克倫登（Laura McLendon）表示：「這真是個好消息，我無法告訴你這讓我放了多少心。」

縱使州立公園的總部、其他小型建物及露營地基礎設施皆被燒毀，「但森林沒有消失，」麥克蘭登說：「它會繼續生長，我在大盆地和其他州立公園見過的每一棵古老紅木都有火傷痕跡，他們可是經歷過多次比這次還嚴重的狀況。」

大盆地紅木州立公園於1902年開放，象徵紅木保育的起源。該州立公園每年有25萬名外國遊客，走過紅木小徑的人數也達到百萬。該公園先前才因新冠肺炎趨緩而重新開放，現在又遇到加州野火而關閉，幾棵倒塌的大樹阻擋了入口，有些甚至還在燃燒。

儘管重建露營地需要費一番功夫，但麥克倫登表示「這片森林某種程度上正在自我恢復。」

州立公園區警司斯波勒（Chris Spohrer）也很高興得知紅木森林熬過大火。他說：「這些樹木之所以如此古老，就是因為它們具有韌性。」

大盆地紅木州立公園內有兩千年歷史的紅木多數都在這場野火中倖存，有「森林之母」之稱的美洲杉巨樹也依舊聳立。美聯社
大盆地紅木州立公園內有兩千年歷史的紅木多數都在這場野火中倖存，有「森林之母」之稱的美洲杉巨樹也依舊聳立。美聯社

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