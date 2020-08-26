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在白宮政治集會 法學專家：川普不道德行徑新層次

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合25日電
川普總統27日晚將在白宫南草坪新搭建的舞台上發表接受共和黨的總統提名演講。美聯社
川普總統27日晚將在白宫南草坪新搭建的舞台上發表接受共和黨的總統提名演講。美聯社

共和黨全國代表大會(RNC)如火如荼進行，川普總統將白宮當作日常政治集會場所之舉，招致撻伐且引發官箴討論，但也有部分方法可以規避違法行事。

川普27日將在白宮南草坪發表接受共和黨正式提名為總統候選人的演說，安排第一夫人梅蘭妮亞25日晚在玫瑰花園發表直播演講；白宮草坪架起大型聲光舞台，花園已在梅蘭妮亞監督下改建完成，為演講做好準備。

此外，許多白宮官員、總統兒女都陸續會上發表演說，引發連串官箴疑慮。

華盛頓大學(Washington University)法學院教授、官箴律師凱斯琳·克拉克(Kathleen Clark)接受「美國廣播公司」(ABC News)訪問時，形容RNC為「四天不道德的狂妄言行」。

克拉克說，這是川普總統不道德行徑的「新層次」，「濫用白宮為黨派所用」。

克拉克說：「這對歷任總統而言都是史無前例之舉，但對川普就不是了，他常為政治私利動用公權力。」

這是攸關「哈契法」(Hatch Act)的議題，該法禁止聯邦雇員利用公權力影響選舉，惟正副總統不受該法限制，但適用在白宮工作者，包括川普女兒、總統顧問伊凡卡(Ivanka)。

白宮表示，伊凡卡會根據「個人能力」發表演說；克拉克說，這可以規避哈契法，但她的演說內容和地點很重要。

克拉克說：「她必須在白宮之外，不能動用聯邦職權；她必須被介紹為總統的女兒，而非顧問；她必須講述她爸，而不是她的老闆。」

克拉克解釋，哈契法詳細說明各項聯邦建築物以內的限制與規範，「眾院制定哈契法條款，就是希望確保聯邦工作場所免於黨派政治活動；現在部分聯邦雇員在戶外值勤，但哈契法並不適用。」

她說：「若有人懷疑，為何是外頭，可能因為新冠肺炎，但也可能是因為哈契法。」

本月初，聯邦監察團體告訴眾院，雖然川普可在白宮場地發表演說，但白宮職員將違反規定。

負責監察公務員行為的「特別法律顧問處」(Office of Special Counsel)寫信給「眾院監督及改革委員會」表示，「如果雇員請假，這些活動在白宮草坪或官邸內舉行，哈契法並未禁止員工參加活動。」

白宮 川普 梅蘭妮亞 美國大選

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