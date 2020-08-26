在白宮政治集會 法學專家：川普不道德行徑新層次

共和黨全國代表大會(RNC)如火如荼進行，川普總統將白宮當作日常政治集會場所之舉，招致撻伐且引發官箴討論，但也有部分方法可以規避違法行事。

川普27日將在白宮南草坪發表接受共和黨正式提名為總統候選人的演說，安排第一夫人梅蘭妮亞25日晚在玫瑰花園發表直播演講；白宮草坪架起大型聲光舞台，花園已在梅蘭妮亞監督下改建完成，為演講做好準備。

此外，許多白宮官員、總統兒女都陸續會上發表演說，引發連串官箴疑慮。

華盛頓大學(Washington University)法學院教授、官箴律師凱斯琳·克拉克(Kathleen Clark)接受「美國廣播公司」(ABC News)訪問時，形容RNC為「四天不道德的狂妄言行」。

克拉克說，這是川普總統不道德行徑的「新層次」，「濫用白宮為黨派所用」。

克拉克說：「這對歷任總統而言都是史無前例之舉，但對川普就不是了，他常為政治私利動用公權力。」

這是攸關「哈契法」(Hatch Act)的議題，該法禁止聯邦雇員利用公權力影響選舉，惟正副總統不受該法限制，但適用在白宮工作者，包括川普女兒、總統顧問伊凡卡(Ivanka)。

白宮表示，伊凡卡會根據「個人能力」發表演說；克拉克說，這可以規避哈契法，但她的演說內容和地點很重要。

克拉克說：「她必須在白宮之外，不能動用聯邦職權；她必須被介紹為總統的女兒，而非顧問；她必須講述她爸，而不是她的老闆。」

克拉克解釋，哈契法詳細說明各項聯邦建築物以內的限制與規範，「眾院制定哈契法條款，就是希望確保聯邦工作場所免於黨派政治活動；現在部分聯邦雇員在戶外值勤，但哈契法並不適用。」

她說：「若有人懷疑，為何是外頭，可能因為新冠肺炎，但也可能是因為哈契法。」

本月初，聯邦監察團體告訴眾院，雖然川普可在白宮場地發表演說，但白宮職員將違反規定。

負責監察公務員行為的「特別法律顧問處」(Office of Special Counsel)寫信給「眾院監督及改革委員會」表示，「如果雇員請假，這些活動在白宮草坪或官邸內舉行，哈契法並未禁止員工參加活動。」