女子急救不治後「裝屍袋2小時」 葬儀社嚇壞：還在呼吸

日前在美國底特律發生一起誇張的醫療過失，一名患有先天性腦性麻痺女子，因爲呼吸困難打電話求救，最後被醫護人員搶救後宣布沒有生命跡象，便將她裝進屍袋內。直到幾個小時後當地殯儀館的員工準備處理屍體時，才看到她仍在呼吸。

綜合外媒報導，患有先天腦性麻痺的包夏姆（Timesha Beauchamp）在服藥之後，突然呼吸困難，家人見狀便立刻打電話請求救援，當醫護人員到場後馬上為包夏姆進行急救，最後卻因心臟麻痺搶救失敗，一家人眼睜睜看著包夏姆裝進屍袋後，由殯儀館接手。

但據《底特律自由報》報導，當地殯儀館的員工在要處理屍體時，打開屍袋後看到包夏姆仍在呼吸，就立刻再打電話給救護人員，緊急將她送往醫院。但前前後後算下來，包夏姆至少在屍袋內待了2個小時左右，搶救的黃金時間也因此被延誤。

根據《美聯社》報導，包夏姆在底特律醫療中心仍處於危急狀態。律師費格（Geoffrey Fieger）表示，她在沒有醫療的情況下所花費的時間可能嚴重損害了她康復的機會。包夏姆的母親在得知女兒被誤判死亡之後則說明，「想到女兒不是被送到醫院，而是殯儀館，就感到非常難過」。目前相關單位已經介入調查疏忽責任。