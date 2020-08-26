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佛奇反對川普政府動用緊急授權 加速疫苗問世

世界日報 / 編譯林育正／綜合25日電
佛奇(Anthony Fauci)接受路透訪問表示，不希望川普政府動用緊急使用授權，加速疫苗問世。 美聯社
佛奇(Anthony Fauci)接受路透訪問表示，不希望川普政府動用緊急使用授權，加速疫苗問世。 美聯社

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)接受路透訪問表示，不希望川普政府動用緊急使用授權，加速疫苗問世；他表示如此一來，將危及其他疫苗的臨床試驗。

川普總統在23日宣布批准血漿療法時，也砲轟疫苗的批准流程遭政治化。但疫苗專家憂慮白宮可能動用緊急使用授權(EUA)向FDA施壓，在尚未完成應有測試前搶先廣泛使用，趁機為總統大選催票。「金融時報」就曾報導川普政府曾探詢，給予牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)合作的疫苗緊急使用授權的可能性。

佛奇拒絕就政治層面評論，但分析急於推出疫苗的風險，他並不贊同這類操作：「你不會想看到疫苗在確定有效之前，被動用緊急使用授權。其中的潛在風險就是，假使你過早讓疫苗問世，這會讓其他疫苗的臨床實驗找不到參與者。」

現階段各家疫苗的領跑者如莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)和阿斯特捷利康都目標延攬數萬人參與將在幾周內開始的臨床試驗。嬌生上周也表示，希望徵求6萬人參加第三階段試驗。

德州休士頓貝勒醫學院熱帶醫學部主任霍特茲(Peter Hotez)也說：「我非常擔心在疫苗上動用緊急使用授權，這情況跟血漿療法不同。」

佛奇也說，FDA的疫苗指南規定，就算是緊急使用授權也必須確保疫苗安全和有效。此外他還表示「緊急使用授權通常用在診斷、預防和治療對生命威脅極高的疾病；該狀況下，已知的益處必須大於潛在風險」。

當疫苗已被證實有效且安全，緊急使用授權應具有正當性，但也必須等待FDA完成市場應用的正式評估。

他說：「對我來說最重要的，就是疫苗的效力和安全性，兩者缺一不可。我們希望過程中不會出現任何因素，干擾疫苗展現其免疫力和安全性。」

疫苗 川普 醫學院

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