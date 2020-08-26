申請案和收入增 移民局取消1.3萬員工無薪休假

美國公民及移民服務局(USCIS)早先因新冠疫情收入大減，計畫讓七成員工無薪休假，但此舉勢必嚴重影響各項移民業務；移民局25日表示，因財務狀況改善，已取消讓超過1萬3000多名員工無薪休假，但也呼籲國會盡快給出長遠解困方案，否則這些員工今後仍有可能被迫休假。

移民局負責政策的副局長艾德洛(Joseph Edlow)給員工發信說，今春以來財務狀況出現「些許好轉(improved somewhat)」，移民局得以避免讓1萬3400名員工無薪休假。

移民局主要靠業務相關的服務費運作，今年稍早爆發新冠疫情之後，川普政府下令「暫停接受移民60天」至今年年底，並暫停簽發H-1B、L-1、H-2B等短期非移民工作簽證的入境簽證，移民局也縮減作業，各項申請持續下降，經費因此告急。

艾德洛說，最近幾周申請數明顯回升，但預計到了10月開始的2021財年，移民局預算仍有缺口，需要國會進一步支持。

移民局近期已宣布從10月2日起，對H-1B申請、調整身分、入籍等服務在內的多項費用漲價，以填補運作成本。

艾德洛表示，儘管移民局的財務狀況因申請和收入回升而暫時改善，但國會必須給出長遠解困方案，給維持移民局運轉提供必要的財務支持。

他並警告，雖然這次避免了員工無薪休假，但隨之而來的運作成本也會增加，移民局為節約成本採取的措施，可能導致簽證、移民等各項業務的等待時間變長、拖長入籍申請等服務的處理時間，若國會不行動，未來可能還得讓員工被迫休假。