聽新聞
test
0:00 / 0:00
移民局預算短缺仍無解 移民案處理更久
負責審核移民申請案件的美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)25日指出，七成員工雖然下周起不用再放無薪假，但由於預算短缺的問題仍然存在，某些案件處理可能耗時比往常更久。
USCIS在聲明中表示，原本計畫今年8月30日起將讓旗下員工開始放無薪假，但經過整體業務大規模精簡成本之後，得以避開放無薪假的命運。受到預算裁減的項目，包括了入籍申請。
申請手續費是美國公民及移民服務局仰賴甚大的重要預算來源，根據統計，今年6月間受到新冠病毒疫情影響，美國公民及移民服務局的申請費收入驟跌50%。
移民事務專家與前任移民局官員則說，早在疫情發生之前，美國公民及移民服務局收入就開始嚴重縮水，原因在於審件速度牛步化，以及移民申請出現許多新限制。共和黨籍的川普總統上台三年半以來，限縮移民向來是施政要項。
美國公民及移民服務局政策部副主任艾德洛(Joseph Edlow)在聲明中警告說，接下來是否還能避開讓旗下員工放無薪假的結果，目前無法保證。他也說，希望國會能夠幫忙，讓移民局在從今年10月開始的2021會計年度，得以擁有足夠經費。
今年5月，美國公民及移民服務局要求國會批准撥給12億元紓困經費，否則旗下人員便只能放無薪假。不過，國會議員並未答應移民局的請求，理由是移民局其實擁有充裕經費，能夠撐完本會計年度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言