移民局預算短缺仍無解 移民案處理更久

負責審核移民申請案件的美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)25日指出，七成員工雖然下周起不用再放無薪假，但由於預算短缺的問題仍然存在，某些案件處理可能耗時比往常更久。

USCIS在聲明中表示，原本計畫今年8月30日起將讓旗下員工開始放無薪假，但經過整體業務大規模精簡成本之後，得以避開放無薪假的命運。受到預算裁減的項目，包括了入籍申請。

申請手續費是美國公民及移民服務局仰賴甚大的重要預算來源，根據統計，今年6月間受到新冠病毒疫情影響，美國公民及移民服務局的申請費收入驟跌50%。

移民事務專家與前任移民局官員則說，早在疫情發生之前，美國公民及移民服務局收入就開始嚴重縮水，原因在於審件速度牛步化，以及移民申請出現許多新限制。共和黨籍的川普總統上台三年半以來，限縮移民向來是施政要項。

美國公民及移民服務局政策部副主任艾德洛(Joseph Edlow)在聲明中警告說，接下來是否還能避開讓旗下員工放無薪假的結果，目前無法保證。他也說，希望國會能夠幫忙，讓移民局在從今年10月開始的2021會計年度，得以擁有足夠經費。

今年5月，美國公民及移民服務局要求國會批准撥給12億元紓困經費，否則旗下人員便只能放無薪假。不過，國會議員並未答應移民局的請求，理由是移民局其實擁有充裕經費，能夠撐完本會計年度。