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美國非裔示威再起 威斯康星進入緊急狀態

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 威士康星州的基諾沙 (Kenosha)市非裔男子布萊克 (Jacob Blake)被警方從背後開7槍的視頻在周一(8月24日)到處傳播。之後該市發生多起暴力抗議事件。威斯康星州州長埃弗斯 (Tony Evers)在周二(8月25日)宣布進入緊急狀態。

他呼籲抗議者保持和平，同時宣布將把威斯康星州國民警衛隊的人數增加一倍，從125人增加到250人。前一晚，抗議人群與執法人員發生沖突，打砸企業，並放火燒毀了幾十棟建築。

埃弗斯在一份聲明中說:「我們不能允許系統性的種族主義和不公正的循環繼續下去......我們也不能繼續走在這條破壞和毀滅的道路上。」

布萊克恐下半身癱瘓

身中7槍的布萊克正在密爾沃基市一家醫院接受治療。他的律師說，他可能已經癱瘓。這讓示威者更加怒不可遏，導致基諾沙很可能連續第三天晚上出現抗議活動。

他的律師說，警察的一顆子彈打碎了布萊克的脊柱，其他子彈損壞了他的胃、結腸、肝髒和一只手臂。他的下半身可能終身癱瘓。

社交媒體上發布的一段視頻顯示，手無寸鐵的布萊克23日在上車時被警方連開7槍。他的另一伴布克(Lacquisha Booker)向當地電視台證實，事發時他們的三個兒子都在車上。

這起槍擊事件引發了整個基諾沙的抗議活動，並很快蔓延到其他城市，包括洛杉磯、紐約和明尼阿波利斯，而明尼阿波利斯是今年夏天警察殺害弗洛伊德後非裔人士社會運動的中心。

到了25日，基諾沙當局預計會發生新的暴力事件，在縣法院門前安裝了臨時鐵柵欄，過去兩晚，這裡一直是警察和抗議者對抗的現場。

布萊克家族呼籲和平

布萊克的母親傑克遜 (Julia Jackson)呼籲群眾保持冷靜。她說：「當我騎車經過這個城市時，我注意到了很多損害。」

「這並不能反映我的兒子或我的家庭」，她說：「如果雅各布 (Jacob Blake)知道發生了什麼，像是，暴力和破壞，他會非常不高興。」

她強調：「我真的要求你們，也鼓勵威斯康星州和國外的每一個人花點時間，審視你們的內心.....在這個層面上為雅各布討回公道......當我為我兒子的身體、情感和精神上的痊愈而祈禱時，我也一直在為我們國家的痊愈而祈禱。」

威斯康星州司法部正在對這起槍擊案進行調查，至今沒有公布案件的任何細節。兩名涉案警員已被處以行政休假。不過，布萊克的父親表示，他對調查沒有信心。

伊利諾伊州萊克縣附近的「黑人的命也是命」分會主席麥克勒莫 (Clyde McLemore)表示，示威者將在25日晚上再次出動，要求開除參與槍擊案的警察，並對其進行起訴。

他說：「我們不會停止抗議，直到我們做到這一點......我不寬恕（焚燒建築物或搶劫的行為），但我理解。這些地方有保險，會恢復原狀的。」

武裝抗議者反游行

數百人在25日則發起另一場游行，至少有一小群主要由白人組成的全副武裝者發誓要保護他們的財產。

這群人自稱是 「武裝公民」，要「保護生命和財產」，他們說自己是為了保護建築物在抗議中不會遭受到更多破壞。

前基諾沙市議員馬修森（Kevin Mathewson）臀部掛著一把手槍，身上綁著一把AR-15突擊步槍，他說布雷克被槍擊事件讓他 「感到惡心」--但他想保衛自己的社區。

他說：「有些人沒有意識到，焚燒一棟樓，你是在冒著急救人員和任何可能在裡面的人的生命危險。」他還說，他用武裝來保護自己不被其他人用槍打死。

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社、法新社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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