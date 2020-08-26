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行政中立？ 龐培歐出訪中東隔空現身共和黨全代會挺川

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

人在中東訪問的美國國務卿龐培歐25日在行政中立的爭議聲中，以錄影形式登上共和黨全代會；龐培歐表示，川普確保美國的安全，保護美國的許多自由，這也是偉大國家的基石；他說，川普的美國優先政策，在許多外交領域都獲得成果，值得稱許。

龐培歐發表不到5分鐘的演說，聚焦在川普如何讓美國與社會更加安全的成就，並推銷川普的美國優先外交政策。

龐培歐指控中共實施「掠奪性侵略」，包括「中國病毒」對全球生命和經濟的破壞，川普持續要求中共為掩蓋疫情負起責任，川普不會停下，直到達成正義；中共間諜透過假扮外交人員滲入美國，川普負責確保將這些人送進監獄，或送回中國大陸，川普終止荒謬且不公平的貿易協議，為美國經濟打開活路，工作機會都回到美國。

龐培歐說，美國近日促進以色列和阿聯酋關係正常化，將名留青史。

龐培歐說，川普落實美國優先政策，且已經奏效，確保和平才能確保家人都享有安全的生活。

這段演說為龐培歐24日在耶路撒冷錄製，並在25日播出，雖然他強調這是私人性質，但在公務出訪期間錄製政治演說，仍引發高度質疑。

美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）指出，龐培歐上個月才以電報通令美國海內外所有外交人員，不得介入總統選舉。

聯邦眾議院的民主黨議員25日宣布啟動調查，眾院外交委員會底下的監督及調查小組委員會主席卡斯楚（Joaquin Castro）說「美國人民應該得到一個完整的調查。」

卡斯楚致函給副國務卿畢根（Stephen Biegun）稱，現任國務卿出現在全代會上，非常不尋常且可能是前所未見，看起來這可能還是非法的；為加強對國務院的監督，小組委員將研究是否需要採取立法行動解決這個問題。

國務院24日說，龐培歐的演說為私人性質，不會破壞限制聯邦雇員行政中立紅線的「哈契法」（Hatch Act），也不動用國務院資源或納稅人稅金，國務院官員沒有幫忙撰寫演講內容，或協助安排參與全代會。

美聯社報導，已有律師協助釐清龐培歐在全代會上的演講，並未越過道德紅線。

龐培歐 川普 國務院

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