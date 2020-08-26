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密友出書爆料！伊凡卡搶白宫地盤 梅蘭妮亞稱她「蛇」

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）的密友沃可夫在新書中爆料，美國總統川普的女兒伊凡卡（左）試圖削弱梅蘭妮亞在白宮的勢力。圖為梅蘭妮亞與伊凡卡2017年會見教宗方濟各（中）。美聯社
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）的密友沃可夫在新書中爆料，美國總統川普的女兒伊凡卡（左）試圖削弱梅蘭妮亞在白宮的勢力。圖為梅蘭妮亞與伊凡卡2017年會見教宗方濟各（中）。美聯社

美國第一夫人梅蘭妮亞25日在共和黨全國代表大會上發表演說，而她的密友沃可夫（Winston Wolkoff）將在9月1日出版的新書中爆料，美國總統川普的女兒、白宮高級顧問伊凡卡（Ivanka Trump）試圖在白宮一系列的地盤大戰中，削弱梅蘭妮亞的勢力。

英國衛報報導，在一次類似的鬥爭，梅蘭妮亞試圖指派新的幕僚長遭干涉，梅蘭妮亞稱伊凡卡及其幕僚為「蛇」（snakes）。

沃可夫詳細描述另一場鬥爭，梅蘭妮亞2016年在共和黨全代會上發表的演說被控抄襲美國前第一夫人蜜雪兒2008年的演講內容，令人懷疑川普前競選負責人蓋茲（Rick Gates ）是幕後黑手。

雖然梅蘭妮亞的一名幕僚為此次抄襲風波負責，但沃可夫表示，「如果伊凡卡控制了里奇蓋茲，而里奇據稱寫了梅蘭妮亞的演講稿，這是否意味伊凡卡為這次重大破壞的幕後主使者？」。

根據出版社西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），紐約上流社會活動策辦人沃可夫自2003年起就與梅蘭妮亞相識，她們的友誼是在「曼哈頓熱門地區午餐、黑領帶派對以及川普大樓頂層公寓的歡樂聚會中」建立的。沃可夫曾為梅蘭妮亞在白宮不支薪工作，雇用員工、策畫活動、撰寫演講稿等。

美國共和黨24日在全國代表大會正式提名川普競選連任，伊凡卡預計在27日川普接受黨內提名後，介紹她的父親。

沃可夫的新書梅蘭妮亞與我（Melania & Me，暫譯）將於9月1日發行，衛報取得一份副本。川普的姪女瑪莉．川普（Mary Trump）日前也出書爆料川普家族許多令人驚訝、不為人知的黑歷史。

美國總統川普的女兒。法新社
美國總統川普的女兒。法新社
美國第一夫人梅蘭妮亞。美聯社
美國第一夫人梅蘭妮亞。美聯社

梅蘭妮亞 川普 伊凡卡

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